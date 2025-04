I dati personali dei partecipanti (nome e cognome, indirizzo e indirizzo e-mail) saranno memorizzati, elaborati e utilizzati dall’organizzatore solo in conformità con le disposizioni in materia di protezione dei dati e per la fornitura, lo svolgimento e la gestione dell’azione (compreso il controllo di eventuali abusi); inoltre, saranno trasmessi ai partner di cooperazione incaricati solo laddove ciò sia necessario al fine dello svolgimento dell’azione. La raccolta dei dati personali è necessaria per partecipare all’azione. Il fondamento giuridico è costituito dall’art. 6, cpv. 1, lett. b) del GDPR ovvero dall’interesse legittimo dell’organizzatore ai sensi dell’art. 6, cpv. 1, lett. f) del GDPR a prevenire un uso improprio dell’azione.

Laddove si renda necessario per la gestione dell’azione (ad es. in caso di domande dovute a un formulario incompleto), ROYAL CANIN o uno dei partner di cooperazione responsabili dell’azione potrà contattare il/la partecipante via e-mail. In questo caso, il trattamento avviene nell’ambito dell’art. 6, cpv. 1, lett. b) del GDPR (esecuzione del contratto).

Al fine di proteggere i dati personali delle persone interessate, abbiamo messo in atto una procedura formale per le richieste di dati individuali. Si prega di inviare la propria richiesta tramite questo formulario web, in modo che possa essere correttamente elaborata. Inizialmente il formulario viene visualizzato in inglese, ma è possibile passare all’italiano agendo in corrispondenza del margine superiore dello schermo.



Prendiamo molto seriamente la tutela della tua privacy e trattiamo i dati personali con la massima cura. È possibile leggere come gestiamo i dati personali e quali sono i tuoi diritti in relazione ai dati personali che conserviamo nella nostra informativa sulla privacy, reperibile ai seguenti link:



per la Germania: https://www.mars.com/privacy-policy-germany

per l’Austria: https://www.mars.com/privacy-policy-austria

per la Svizzera: https://www.mars.com/privacy-policy-switzerland



È possibile contattare il responsabile della protezione dei dati di ROYAL CANIN Tiernahrung GmbH & Co. KG al seguente indirizzo e-mail: [email protected]



Partecipando a questa azione, accetti l’Informativa sulla privacy.