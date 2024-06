Perché il mio gatto perde peso?

Il gatto e i parassiti

Un certo numero di diversi parassiti può causare perdita di peso nel gatto. Due tipi di parassiti, la Giardia e i Coccidi, causano entrambi grave diarrea, la quale può portare a disidratazione e perdita di peso. È essenziale consultare un medico veterinario se si crede che il proprio gatto abbia un'infestazione parassitaria in quanto riuscirà a identificare il tipo di parassita e a consigliare su come proteggere il gatto (e il padrone).

Boli di pelo e gatti

I gatti trascorrono molto tempo a toelettarsi, il che permette loro di regolare la loro temperatura corporea e mantenere il pelo e la cute puliti. Tuttavia, se il pelo non viene adeguatamente eliminato dall'apparato digerente, può rimanervi e formare boli di pelo. Questi boli di pelo possono portare a rigurgito, costipazione, ostruzione dell'esofago, perdita di appetito ed eventuale perdita di peso.

Carenze vitaminiche nei gatti

La perdita di peso, congiuntamente a problemi dermatologici come desquamazione della pelle, alopecia e graffi, può essere indicatore di carenza di vitamina B che avviene in caso di patologie gastrointestinali oppure in caso di dieta non bilanciata. Questa vitamina è idrosolubile e non può essere immagazzinata nel corpo; per questo la dieta del gatto deve includere un complesso di vitamine B che lo aiuti a mantenere il pelo e la cute sani.

Se il gatto ha una dieta non completa e non bilanciata, potrebbe essere a rischio di carenza vitaminica o di altre sostanze nutritive. Se il gatto sta perdendo peso e si sospetta che questo possa essere dovuto a carenza vitaminica, contattare il medico veterinario.

In caso di dubbi sulla recente perdita di peso del proprio gatto, consultare il medico veterinario, il quale effettuerà un esame accurato per risolvere i dubbi. Il miglior modo di garantire che il proprio gatto mantenga il peso forma è quello di portarlo regolarmente dal medico veterinario e di pesare il cibo somministrato; in questo modo si potrà annotare ogni modifica nell'assunzione di cibo.