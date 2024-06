Come aiutare il gatto a perdere peso

Definire il comportamento alimentare corretto per il tuo gatto

Per assicurarti che il tuo gatto perda peso, devi necessariamente attenerti alle quantità indicate sulla confezione dei suoi alimenti o seguire i consigli del tuo medico veterinario e utilizzare una bilancia da cucina per avere la certezza di non eccedere nelle dosi. A seconda della formula specifica, gli alimenti secchi che vengono comunemente somministrati ai gatti possono essere molto energetici e una dose di cibo non corretta potrebbe comportare una nutrizione eccessiva del tuo animale domestico. Per questo motivo, il modo migliore per gestire con successo un programma alimentare volto alla perdita di peso del tuo animale consiste nell'utilizzare una bilancia e attenersi alle linee guida ricevute.

Se il tuo gatto tende a mangiare eccessivamente e non è in grado di regolarsi da solo, dividi la sua porzione giornaliera in pasti piccoli e frequenti per gestire il suo consumo energetico. Analogamente, evita di offrirgli avanzi di cibo provenienti dalla tua tavola, in quanto possono aumentare radicalmente il suo apporto calorico e, se desideri utilizzare gli snack, ricorda di prenderli in considerazione come alimenti effettivi della sua dieta giornaliera.

Il tuo medico veterinario sarà in grado di consigliarti al meglio in merito alla perdita di peso ideale per il tuo gatto, tuttavia tale processo non dovrà avvenire troppo rapidamente. Un dimagrimento troppo veloce, infatti, può inviare al corpo del gatto un segnale di malnutrizione e causare problemi notevoli al suo fegato.

Favorire l'esercizio fisico nel gatto e la perdita di peso

A seconda del peso del tuo gatto, anche giocare potrebbe risultare difficile. Tuttavia, introducendo gradualmente il gioco nella sua routine quotidiana, lo aiuterai a fare esercizio e a bruciare calorie in eccesso.

Puoi incoraggiare il tuo gatto a essere attivo organizzando la tua casa in modo da offrirgli molte possibilità di gioco. Acquista un albero tiragraffi per gatti sul quale il tuo animale domestico possa arrampicarsi o un'area a più livelli in cui possa saltare e appollaiarsi. Procurati anche dei giocattoli con i quali possa divertirsi mentre sei fuori. I giocattoli alimentari, dove il tuo gatto può accedere al cibo giocando con un oggetto, sono divertenti e incoraggiano il suo naturale istinto alla caccia. Due sessioni di gioco di due minuti al giorno sono un buon inizio per un gatto in sovrappeso, tuttavia potrai aumentare gradualmente la durata delle sessioni man mano che il gatto diventa più agile.

Mantenere il peso forma

Una volta che il tuo gatto avrà perso peso, sarà fondamentale sostenerlo nel mantenimento di uno stile di vita sano, che gli consenta di evitare l'effetto "yo-yo". Puoi gestire questo problema pesando il tuo gatto almeno ogni sei mesi e intervenendo qualora superi di oltre il 5% il suo normale peso corporeo, adattando il metodo di alimentazione e la sua dieta alle circostanze.

Quando pesi il tuo gatto, è importante usare la stessa bilancia, per evitare discrepanze ed errori che potrebbero portare a un'alimentazione eccessiva o insufficiente del gatto durante il processo di perdita di peso.

Con il giusto programma di dimagrimento, il tuo gatto si sentirà molto più sano e felice. Prima di iniziare ad aiutare il tuo gatto a perdere peso, parla con il tuo medico veterinario per ottenere consigli in merito al peso forma del tuo animale domestico e al cibo migliore da somministrargli per raggiungere questo obiettivo.