In che modo la dieta del gatto influisce sulla salute della sua pelle

Acidi grassi essenziali e cute del gatto

Un altro importante gruppo di nutrienti è quello degli acidi grassi essenziali. Questi includono omega 3, in particolare EPA e DHA, e omega 6, che contribuiscono a mantenere l'integrità della cute del gatto e favoriscono una crescita sana del pelo. I gatti non sono in grado di sintetizzare alcuni acidi grassi essenziali, quindi devono assumerli attraverso la dieta. Una carenza di questi nutrienti fondamentali può avere come conseguenza pelo opaco o spento, la formazione di forfora e cute meno idratata.

Impatto delle vitamine sulla cute del gatto

Per mantenere la cute e il pelo del gatto in buone condizioni, sono necessari diversi complessi vitaminici. La vitamina A aiuta a regolare la crescita cellulare, mentre il complesso di vitamine del gruppo B contribuisce al metabolismo di grassi, proteine e carboidrati. La vitamina E è un antiossidante naturale, che supporta le difese naturali; è presente nel gatto a livello cutaneo. La biotina è importante per l'integrità cutanea. Senza queste vitamine, il tuo gatto potrebbe andare incontro a perdita o indebolimento del pelo, forfora e problemi nella produzione di cheratina, il principale componente del pelo.

Cute del gatto e minerali

Esistono due minerali che sono fondamentali per la salute della cute e del pelo del tuo gatto. Innanzitutto, lo zinco, che ha un ruolo multifunzionale ed è fondamentale per tutte le cellule del corpo del tuo gatto. Il secondo è il rame, che contribuisce alla produzione del pelo e della relativa pigmentazione. Una carenza di zinco o di rame nella dieta del tuo gatto può comportare un indebolimento, una scarsa pigmentazione e una crescita molto lenta del pelo.

Sebbene esistano fattori genetici che influiscono sulla salute cutanea del tuo gatto, la scelta di una alimentazione appropriata, che includa tutti i nutrienti necessari, ti aiuterà a mantenere in salute cute e pelo.