Il gatto e i problemi della pelle

Il gatto può grattarsi eccessivamente a causa di un problema della pelle, piuttosto che di un problema parassitario. Questo potrebbe essere un'infezione fungina, come la tigna, che penetra nella pelle attraverso una lesione, un morso o un contatto diretto, dopodiché inizia ad irritare lo strato più esterno dell'epidermide. Un'altra causa del grattarsi può essere l'acne, che causa prurito e provoca lesioni rosse e infiammate comunemente osservabili sul mento.

Se la dieta del gatto non rispetta tutte le sue esigenze nutrizionali, potrebbe riflettersi su manto e cute di scarsa qualità, il che può a sua volta causare prurito. Ad esempio, se la dieta non include la giusta combinazione di acidi grassi omega 3 ed altre vitamine che coadiuvano la cute a trattenere l'umidità e a rafforzare il suo ruolo di barriera dagli agenti irritanti, questa potrebbe seccarsi, squamarsi e indurre il gatto a grattarsi.

I gatti che escono regolarmente potrebbero finire per grattarsi vigorosamente per rimuovere qualunque materiale il loro pelo o la loro pelle abbiano immagazzinato, come schegge o semi. Se questi materiali rimangono intrappolati nel pelo del gatto, questo si toeletterà spesso cercando di disfarsene.

Il gatto e le allergie

Grattarsi e toelettarsi vigorosamente può inoltre essere causato da un'allergia, i cui sintomi si manifestano sulla cute del gatto. Vi sono tre principali cause di reazioni allergiche nei gatti: pulci, cibo e allergeni ambientali. Alcuni gatti sviluppano un'allergia alle pulci, la quale causa una reazione eccessiva del loro sistema immunitario al suo morso, causando irritazione. Taluni allergeni ambientali, come le sementi da prato o gli acari della polvere, possono inoltre alterare l'organismo del gatto.

I gatti possono inoltre essere allergici a determinati componenti della loro dieta a causa di prolungata somministrazione; piuttosto di trattare l'elemento come dannoso, le cellule immunitarie vengono stimolate in modo sbagliato, portando a prurito.

La pratica della toelettatura del gatto è un modo importante per mantenersi puliti e sani, ma non dovrà mai diventare eccessiva. Recarsi dal Medico Veterinario se si nota che il gatto si gratta ripetutamente, sente prurito o si lecca, in quanto lui potrà elargire consigli sulle migliori azioni da intraprendere.