Cosa posso fare per la forfora nel mio gatto?

Se noti della forfora sul pelo del tuo gatto, portalo dal medico veterinario per un controllo in quanto potrebbe avere la tigna o un'altra infezione parassitaria. Se il tuo gatto ha la tigna, il medico veterinario ti indicherà come trattarla in tre fasi: curando la parte, rimuovendo le spore e disinfettando l'ambiente del gatto. Se la forfora è causata da un altro parassita, il medico veterinario ti consiglierà il trattamento migliore.

Offrire al tuo gatto un alimento completo e bilanciato è uno dei modi migliori per garantire la sua salute cutanea ed evitare condizioni come la forfora. Se il tuo gatto ha una sensibilità cutanea, puoi ricorrere anche a un cibo specifico, in grado di favorire e supportare una buona salute cutanea. Inoltre, dovresti prestare molta attenzione all'ambiente e al suo stile di vita per assicurarti di fare tutto il possibile per contribuire al suo benessere.

Di solito, la forfora nei gatti può essere facilmente risolta: consulta il tuo medico veterinario per ricevere indicazioni in merito, sarà più che lieto di aiutarti a mantenere sani la cute e il pelo del tuo animale domestico.