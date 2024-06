​Sintomi dei problemi digestivi nel gatto

Parlando di disturbi digestivi, il gatto può soffrire di diverse patologie causate da molti aspetti, per questo sapere riconoscere i sintomi di una patologia digestiva può essere utile.

Il gatto ha difficoltà a mangiare o a inghiottire

Se il gatto ha un'ostruzione dell'esofago (come un bolo di pelo), oppure i muscoli dell'esofago o dello stomaco non funzionano correttamente, è possibile notare difficoltà a nutrirsi o a inghiottire.

Si noterà riluttanza nei confronti del cibo, nutrirsi potrebbe essere doloroso, e quando mangia potrebbe avere difficoltà o sforzarsi. Potrebbe regurgitare il cibo ingerito e quando si nutre passivamente, di solito lo fa subito dopo aver mangiato e senza preavviso. Potrebbe tossire a causa di cibo non digerito rimasto nell'esofago.

Il gatto vomita o ha boli di pelo

Non è insolito vedere i gatti vomitare occasionalmente, in particolare se hanno ingerito qualcosa che il loro organismo identifica come nocivo. Il vomito frequente, due o più volte al mese, può essere indicatore di un problema più serio, come un'infezione, una patologia infiammatoria o un'ulcera. Tuttavia, i gatti vomitano per una serie di motivi. Quando un gatto vomita, di solito ha immesso del cibo parzialmente digerito nello stomaco o nella bile, spesso un po' di tempo dopo aver mangiato. Questa pratica è diversa dal rigurgito, che è una reazione più passiva e immediata.

Se il gatto rigurgita una massa compatta di pelo, potrebbe avere dei boli di pelo. Questi si creano quando una quantità eccessiva di pelo ingerita durante la toelettatura si attacca al tubo digerente. Di norma il gatto digerisce e assimila il pelo, ma se la quantità è eccessiva, il suo organismo non riesce a farlo e si formano i boli di pelo. Anche se i gatti a pelo lungo sono più propensi a svilupparli, questo è un problema tipico dei gatti domestici in quanto trascorrono molto più tempo a toelettarsi rispetto ai gatti che vivono all'aperto. Alcuni gatti non rigurgitano un bolo di pelo completamente formato ma presentano solo del pelo nel vomito.