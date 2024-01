I disturbi digestivi nel gatto possono essere indotti da diverse condizioni, per cui potrebbe essere utile saperne riconoscere i relativi segnali.

Il gatto ha difficoltà a mangiare o a deglutire

In caso di ostruzione dell’esofago per la presenza di boli di pelo o per il non corretto funzionamento dei muscoli dell’esofago o dello stomaco, sarà possibile notare difficoltà per il gatto a nutrirsi o a deglutire.

Potrebbe mostrare una certa riluttanza nei confronti del cibo, in quanto alimentarsi potrebbe risultare doloroso o e quando mangia potrebbe avere difficoltà o sforzarsi. Potrebbe rigurgitare il cibo ingerito di solito dopo averlo mangiato e senza preavviso. Potrebbe tossire a causa di cibo non digerito rimasto nell'esofago.

Il gatto vomita o rigurgita

Non è insolito vedere i gatti vomitare occasionalmente, in particolare se hanno ingerito qualcosa che il loro organismo identifica come nocivo. Il vomito frequente, due o più volte al mese, può essere indicatore di un problema più serio, come un'infezione, una patologia infiammatoria o un'ulcera. Il vomito è un atto volontario, preceduto da alcuni segni premonitori (tra cui una aumentata salivazione), attraverso il quale il gatto espelle del cibo o altro materiale ingerito parzialmente digerito in genere a distanza di tempo rispetto alla sua assunzione. Questa pratica è diversa dal rigurgito, che è una reazione più passiva e immediata.

Il gatto potrebbe rigurgitare anche una massa compatta di pelo o anche solo dei peli. Si tratta dei cosiddetti “boli di pelo” che si formano in seguito all’ingestione di una eccessiva quantità di pelo da parte del gatto durante la pratica del toelettarsi. Si tratta di un fenomeno molto frequente nei gatti domestici che vivono prevalentemente in casa e che trascorrono quindi gran parte del loro tempo a toelettarsi rispetto ai gatti che vivono all’aperto.