Da oggi puoi acquistare i nostri prodotti anche online sul nostro sito!

ACQUISTA SUBITO!
HomeGattiProdottiAlimenti dieteticiGastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie

Gastrointestinal Moderate Calorie

Alimento secco per gatti

IT - Alimento dietetico completo per gatti adulti

Di più

Formati disponibili

400 gg 400

2 kgkg 2

4 kgkg 4

Disponibilità

Questo è un alimento dietetico. Per capire se è giusto per il tuo pet, chiedi maggiori informazioni al tuo Medico Veterinario.

Trova un rivenditore

DETTAGLI PRODOTTO

Benefici: Supporto alla digestione - Alto contenuto di energia - Supporto del microbioma - S/O Index ROYAL CANIN® Gastrointestinal è specificamente formulato per aiutare a supportare la salute digestiva del tuo gatto nei casi di diarrea acuta e cronica, di cattiva digestione o di sensibilità gastrointestinali simili. Formula altamente digeribile con un contenuto adattato di fibre per favorire la salute digestiva e il corretto transito intestinale. Alto contenuto di energia per ridurre il volume dei pasti e alleggerire il carico intestinale. Formula con prebiotici selezionati per favorire il benessere intestinale e la salute del microbioma. Questo alimento è formulato per favorire anche la salute dell’ambiente urinario. Come parte della gamma ROYAL CANIN® Veterinary Nutrition™, è importante che questo prodotto venga somministrato al tuo animale solo se consigliato da un Medico Veterinario. Il passaggio da un alimento ad un altro deve essere agevole e graduale su un periodo di 7-10 giorni. Assicurati di fornire la giusta quantità giornaliera di alimento. Possibilità di abbinamento secco più umido: Per soddisfare le preferenze individuali di ogni gatto, ROYAL CANIN® Gastrointestinal è disponibile anche in versione umida nella consistenza fettine in salsa.* L’abbinamento secco più umido offre al tuo gatto una varietà di consistenze, aiutando a stimolare l’appetito. L’alimento umido offre un aroma ricco e il contenuto di umidità aiuta a mantenere idratato il tuo animale, mentre l’alimento secco fornisce nutrimento in piccole porzioni per evitare di sovraccaricare il tratto gastrointestinale. *In base alla disponibilità del prodotto.

Di più

BENEFICI

SUPPORTO DEL MICROBIOMA

Formula con prebiotici selezionati per favorire il benessere intestinale e la salute del microbioma.

MODERATO CONTENUTO ENERGETICO

Moderato contenuto energetico per contribuire al mantenimento del peso forma.

SUPPORTO ALLA DIGESTIONE

Formula altamente digeribile con un contenuto adattato di fibre per favorire la salute digestiva e il corretto transito intestinale.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Quali sono le indicazioni di smaltimento dell’imballo del mio prodotto Royal Canin®?

Ci preoccupiamo della salute e del benessere del tuo animale ma anche dell’ambiente in cui vivono. Qui puoi trovare le informazioni necessarie per lo smaltimento dell’imballo dei tuoi prodotti Royal Canin®Scarica la guida
image of recyclable image packaging