Gastrointestinal Moderate Calorie
Alimento secco per gatti
IT - Alimento dietetico completo per gatti adulti
DETTAGLI PRODOTTO
Benefici: Supporto alla digestione - Alto contenuto di energia - Supporto del microbioma - S/O Index ROYAL CANIN® Gastrointestinal è specificamente formulato per aiutare a supportare la salute digestiva del tuo gatto nei casi di diarrea acuta e cronica, di cattiva digestione o di sensibilità gastrointestinali simili. Formula altamente digeribile con un contenuto adattato di fibre per favorire la salute digestiva e il corretto transito intestinale. Alto contenuto di energia per ridurre il volume dei pasti e alleggerire il carico intestinale. Formula con prebiotici selezionati per favorire il benessere intestinale e la salute del microbioma. Questo alimento è formulato per favorire anche la salute dell’ambiente urinario. Come parte della gamma ROYAL CANIN® Veterinary Nutrition™, è importante che questo prodotto venga somministrato al tuo animale solo se consigliato da un Medico Veterinario. Il passaggio da un alimento ad un altro deve essere agevole e graduale su un periodo di 7-10 giorni. Assicurati di fornire la giusta quantità giornaliera di alimento. Possibilità di abbinamento secco più umido: Per soddisfare le preferenze individuali di ogni gatto, ROYAL CANIN® Gastrointestinal è disponibile anche in versione umida nella consistenza fettine in salsa.* L’abbinamento secco più umido offre al tuo gatto una varietà di consistenze, aiutando a stimolare l’appetito. L’alimento umido offre un aroma ricco e il contenuto di umidità aiuta a mantenere idratato il tuo animale, mentre l’alimento secco fornisce nutrimento in piccole porzioni per evitare di sovraccaricare il tratto gastrointestinale. *In base alla disponibilità del prodotto.
BENEFICI
SUPPORTO DEL MICROBIOMA
Formula con prebiotici selezionati per favorire il benessere intestinale e la salute del microbioma.
MODERATO CONTENUTO ENERGETICO
Moderato contenuto energetico per contribuire al mantenimento del peso forma.
SUPPORTO ALLA DIGESTIONE
Formula altamente digeribile con un contenuto adattato di fibre per favorire la salute digestiva e il corretto transito intestinale.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI