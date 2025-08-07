Precisione nutrizionale per gatti

Ogni alimento è stato formulato per fornire una nutrizione adatta alle esigenze del tuo animale domestico, per qualsiasi razza, età o stile di vita.

0-1 anno

Gattino

Formule nutrizionali che aiutano a sostenere le difese naturali del tuo gattino, favorire una crescita armoniosa e la salute digestiva.

1-7 anni

Adulto

Nutrizione su misura in grado di garantire il benessere del tuo gatto, nel rispetto dei suoi gusti.

7-12 anni

Maturo

Formule nutrizionali complete, studiate per far sì che il tuo gatto sia sempre in salute man mano che, con l'avanzare dell'età, i livelli di energia e attività cambiano.

12 anni +

Anziano

Formule su misura per soddisfare le esigenze nutrizionali specifiche di un gatto anziano.

Sfoglia la nostra gamma di prodotti al dettaglio

Dai un'occhiata alla nostra gamma completa di prodotti disponibili nei negozi specializzati..

Hai un gatto di razza pura?

Scopri le nostre formule progettate per soddisfare le esigenze specifiche di una razza.

