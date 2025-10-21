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Scopri gli alimenti Puppy e Junior ROYAL CANIN® per cuccioli adattati ad ogni fase della crescita dei cuccioli

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Dalla nascita allo svezzamento

ROYAL CANIN® BABYDOG MILK è un alimento completo e bilanciato, arricchito con DHA. È formulato per essere il più simile possibile al latte della madre per supportare una crescita ottimale.&#x2028ROYAL CANIN® BABYDOG MILK non contiene amido (che i cuccioli non sono ancora in grado di digerire) e favorisce l’equilibrio della flora intestinale.

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Dallo svezzamento ai 2 mesi di età

ROYAL CANIN® STARTER MOTHER & BABYDOG è una risposta nutrizionale che soddisfa sia le esigenze nutrizionali della madre (durante la gestazione e l’allattamento) che dei cuccioli (fino a 2 mesi di età). Gli alimenti STARTER MOTHER & BABYDOG facilitano il passaggio dal latte materno al cibo solido, contribuendo ad uno svezzamento ottimale. Le crocchette sono facilmente reidratabili e permettono di ottenere una consistenza simile al porridge, molto appetibile sia per la madre che per i suoi cuccioli.

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Dai 2 mesi fino all'età adulta

Gli alimenti ROYAL CANIN® PUPPY sono formulati per soddisfare le esigenze specifiche di ogni cucciolo in base alla taglia. La fase della crescita è un momento cruciale nella vita di un cucciolo ed è caratterizzata da tante scoperte e nuovi incontri. È quindi essenziale che le sue difese naturali siano adeguatamente supportate durante questo periodo. I nostri alimenti formulati per i cuccioli contengono una combinazione di antiossidanti, tra cui le vitamine E e C, che aiuta a sostenere lo sviluppo delle difese naturali del cucciolo durante la fase della crescita. Solo per cuccioli di oltre 45kg da adulto, ROYAL CANIN® offre l’alimento GIANT JUNIOR appositamente formulato per soddisfare le esigenze specifiche dei cuccioli di taglia gigante, dagli 8 ai 18/24 mesi di età.

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Gli alimenti ROYAL CANIN® Puppy & Junior sono formulati per soddisfare le esigenze specifiche di ogni cucciolo in base alla sua taglia.

La fase della crescita è un momento cruciale nella vita di un cucciolo ed è caratterizzata da tante scoperte e nuovi incontri. È quindi essenziale che le sue difese naturali siano supportate in modo ottimale durante questo periodo.

I nostri alimenti dedicati alla crescita dei cuccioli contengono un complesso scientificamente provato, tra cui le vitamine E e C, che contribuisce allo sviluppo delle difese naturali del cucciolo durante la crescita.

COMPRENDERE LE FASI DELLA CRESCITA E LE ESIGENZE DEL PROPRIO CUCCIOLO

I cuccioli sono un concentrato di divertimento, e anche se sembrano vivaci e giocosi, stanno attraversando una fase molto delicata della loro vita. Stanno imparando a conoscere il mondo e i loro corpi stanno subendo grandi cambiamenti. All'inizio della loro vita dipendono completamente dalla mamma, ma nel giro di un anno diventeranno giovani cani sicuri di sé e indipendenti. Ecco perché hanno bisogno di un supporto specifico per crescere sani.
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Dalla nascita allo svezzamento

ROYAL CANIN® BABYDOG MILK è un alimento completo e bilanciato, arricchito con DHA. È formulato per essere il più simile possibile al latte della mamma e supportare una crescita sana.

ROYAL CANIN® BABYDOG MILK non contiene amido (che i cuccioli non sono ancora in grado di digerire) e favorisce l’equilibrio della flora intestinale.

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Dallo svezzamento ai 2 mesi di età

ROYAL CANIN® STARTER MOTHER & BABYDOG è una risposta nutrizionale che soddisfa sia le esigenze nutrizionali della madre (durante la gestazione e l’allattamento) che dei cuccioli (fino a 2 mesi di età).

Gli alimenti STARTER MOTHER & BABYDOG facilitano il passaggio dal latte materno al cibo solido, contribuendo ad uno svezzamento ottimale.

Le crocchette sono facilmente reidratabili e permettono di ottenere una consistenza simile al porridge, molto appetibile sia per la madre che per i suoi cuccioli.

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Dai 2 mesi fino all'età adulta

Gli alimenti ROYAL CANIN® PUPPY sono formulati per soddisfare le esigenze specifiche di ogni cucciolo in base alla taglia. La fase della crescita è un momento cruciale nella vita di un cucciolo ed è caratterizzata da tante scoperte e nuovi incontri. È quindi essenziale che le sue difese naturali siano adeguatamente supportate durante questo periodo.

I nostri alimenti formulati per i cuccioli contengono una combinazione di antiossidanti, tra cui le vitamine E e C, che aiuta a sostenere lo sviluppo delle difese naturali del cucciolo durante la fase della crescita.

Solo per cuccioli di oltre 45kg da adulto, ROYAL CANIN® offre l’alimento GIANT JUNIOR appositamente formulato per soddisfare le esigenze specifiche dei cuccioli di taglia gigante, dagli 8 ai 18/24 mesi di età.

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Sviluppo cerebrale

Cosa c'è in gioco

Il primo anno è un periodo intenso e cruciale per la maturazione del cervello, della vista e dei sistemi comportamentali del cucciolo.

Risposta nutrizionale

Una formula arricchita con acidi grassi Omega-3 (DHA) di cui è stato scientificamente dimostrato il ruolo di supporto allo sviluppo del cervello.

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Supporto alle difese naturali

Cosa c'è in gioco

Dopo lo svezzamento, la protezione del sistema immunitario materno diminuisce nel tempo e il cucciolo avrà bisogno di supporto per sviluppare una forte immunità propria.

Risposta nutrizionale

Una formula con un complesso scientificamente provato, che include le vitamine E e C per aiutare a sostenere lo sviluppo di un sistema immunitario sano.

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Supporto al microbioma

Cosa c'è in gioco

I cuccioli hanno un apparato digerente delicato. Il loro microbiota intestinale si adatta lentamente dal latte materno o sostitutivo al cibo solido. Lo sviluppo dei loro enzimi digestivi e dei loro intestini è in corso.

Soluzione nutrizionale

Una combinazione di prebiotici (MOS) e proteine altamente digeribili per aiutare a promuovere un sano equilibrio del microbiota intestinale per la salute digestiva.

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Gestione del peso

Cosa c'è in gioco

I problemi di peso possono iniziare presto per i cuccioli e possono avere un impatto negativo sulla loro salute e benessere futuri. Abitudini sane, stabilite precocemente, sono fondamentali per sostenere l'animale domestico per tutta la vita.

Risposta nutrizionale

Una formula con nutrienti bilanciati e un apporto energetico adattato per soddisfare l'appetito e le crescenti esigenze nutrizionali senza compromettere il peso.

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