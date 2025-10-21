I cuccioli sono un concentrato di divertimento, e anche se sembrano vivaci e giocosi, stanno attraversando una fase molto delicata della loro vita. Stanno imparando a conoscere il mondo e i loro corpi stanno subendo grandi cambiamenti. All'inizio della loro vita dipendono completamente dalla mamma, ma nel giro di un anno diventeranno giovani cani sicuri di sé e indipendenti. Ecco perché hanno bisogno di un supporto specifico per crescere sani.