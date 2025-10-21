Scopri le nostre gamme di prodotti per cani
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Scopri gli alimenti Puppy e Junior ROYAL CANIN® per cuccioli adattati ad ogni fase della crescita dei cuccioli
Dalla nascita allo svezzamento
ROYAL CANIN® BABYDOG MILK è un alimento completo e bilanciato, arricchito con DHA. È formulato per essere il più simile possibile al latte della madre per supportare una crescita ottimale. ROYAL CANIN® BABYDOG MILK non contiene amido (che i cuccioli non sono ancora in grado di digerire) e favorisce l’equilibrio della flora intestinale.
Dallo svezzamento ai 2 mesi di età
ROYAL CANIN® STARTER MOTHER & BABYDOG è una risposta nutrizionale che soddisfa sia le esigenze nutrizionali della madre (durante la gestazione e l’allattamento) che dei cuccioli (fino a 2 mesi di età). Gli alimenti STARTER MOTHER & BABYDOG facilitano il passaggio dal latte materno al cibo solido, contribuendo ad uno svezzamento ottimale. Le crocchette sono facilmente reidratabili e permettono di ottenere una consistenza simile al porridge, molto appetibile sia per la madre che per i suoi cuccioli.
Dai 2 mesi fino all'età adulta
Gli alimenti ROYAL CANIN® PUPPY sono formulati per soddisfare le esigenze specifiche di ogni cucciolo in base alla taglia. La fase della crescita è un momento cruciale nella vita di un cucciolo ed è caratterizzata da tante scoperte e nuovi incontri. È quindi essenziale che le sue difese naturali siano adeguatamente supportate durante questo periodo. I nostri alimenti formulati per i cuccioli contengono una combinazione di antiossidanti, tra cui le vitamine E e C, che aiuta a sostenere lo sviluppo delle difese naturali del cucciolo durante la fase della crescita. Solo per cuccioli di oltre 45kg da adulto, ROYAL CANIN® offre l’alimento GIANT JUNIOR appositamente formulato per soddisfare le esigenze specifiche dei cuccioli di taglia gigante, dagli 8 ai 18/24 mesi di età.
Gli alimenti ROYAL CANIN® Puppy & Junior sono formulati per soddisfare le esigenze specifiche di ogni cucciolo in base alla sua taglia.
La fase della crescita è un momento cruciale nella vita di un cucciolo ed è caratterizzata da tante scoperte e nuovi incontri. È quindi essenziale che le sue difese naturali siano supportate in modo ottimale durante questo periodo.
I nostri alimenti dedicati alla crescita dei cuccioli contengono un complesso scientificamente provato, tra cui le vitamine E e C, che contribuisce allo sviluppo delle difese naturali del cucciolo durante la crescita.
COMPRENDERE LE FASI DELLA CRESCITA E LE ESIGENZE DEL PROPRIO CUCCIOLO
Dalla nascita allo svezzamento
ROYAL CANIN® BABYDOG MILK è un alimento completo e bilanciato, arricchito con DHA. È formulato per essere il più simile possibile al latte della mamma e supportare una crescita sana.
ROYAL CANIN® BABYDOG MILK non contiene amido (che i cuccioli non sono ancora in grado di digerire) e favorisce l’equilibrio della flora intestinale.
Dallo svezzamento ai 2 mesi di età
ROYAL CANIN® STARTER MOTHER & BABYDOG è una risposta nutrizionale che soddisfa sia le esigenze nutrizionali della madre (durante la gestazione e l’allattamento) che dei cuccioli (fino a 2 mesi di età).
Gli alimenti STARTER MOTHER & BABYDOG facilitano il passaggio dal latte materno al cibo solido, contribuendo ad uno svezzamento ottimale.
Le crocchette sono facilmente reidratabili e permettono di ottenere una consistenza simile al porridge, molto appetibile sia per la madre che per i suoi cuccioli.
Dai 2 mesi fino all'età adulta
Gli alimenti ROYAL CANIN® PUPPY sono formulati per soddisfare le esigenze specifiche di ogni cucciolo in base alla taglia. La fase della crescita è un momento cruciale nella vita di un cucciolo ed è caratterizzata da tante scoperte e nuovi incontri. È quindi essenziale che le sue difese naturali siano adeguatamente supportate durante questo periodo.
I nostri alimenti formulati per i cuccioli contengono una combinazione di antiossidanti, tra cui le vitamine E e C, che aiuta a sostenere lo sviluppo delle difese naturali del cucciolo durante la fase della crescita.
Solo per cuccioli di oltre 45kg da adulto, ROYAL CANIN® offre l’alimento GIANT JUNIOR appositamente formulato per soddisfare le esigenze specifiche dei cuccioli di taglia gigante, dagli 8 ai 18/24 mesi di età.
Sviluppo cerebrale
Cosa c'è in gioco
Il primo anno è un periodo intenso e cruciale per la maturazione del cervello, della vista e dei sistemi comportamentali del cucciolo.
Risposta nutrizionale
Una formula arricchita con acidi grassi Omega-3 (DHA) di cui è stato scientificamente dimostrato il ruolo di supporto allo sviluppo del cervello.
Supporto alle difese naturali
Cosa c'è in gioco
Dopo lo svezzamento, la protezione del sistema immunitario materno diminuisce nel tempo e il cucciolo avrà bisogno di supporto per sviluppare una forte immunità propria.
Risposta nutrizionale
Una formula con un complesso scientificamente provato, che include le vitamine E e C per aiutare a sostenere lo sviluppo di un sistema immunitario sano.
Supporto al microbioma
Cosa c'è in gioco
I cuccioli hanno un apparato digerente delicato. Il loro microbiota intestinale si adatta lentamente dal latte materno o sostitutivo al cibo solido. Lo sviluppo dei loro enzimi digestivi e dei loro intestini è in corso.
Soluzione nutrizionale
Una combinazione di prebiotici (MOS) e proteine altamente digeribili per aiutare a promuovere un sano equilibrio del microbiota intestinale per la salute digestiva.
Gestione del peso
Cosa c'è in gioco
I problemi di peso possono iniziare presto per i cuccioli e possono avere un impatto negativo sulla loro salute e benessere futuri. Abitudini sane, stabilite precocemente, sono fondamentali per sostenere l'animale domestico per tutta la vita.
Risposta nutrizionale
Una formula con nutrienti bilanciati e un apporto energetico adattato per soddisfare l'appetito e le crescenti esigenze nutrizionali senza compromettere il peso.