I cuccioli non sono in grado di autoregolarsi, per questo è importante pesare le porzioni fornite in modo tale da ridurre la possibilità che vadano in sovrappeso. Questo è importante in particolare per i cani di taglia grande, in quanto la sovralimentazione favorire una crescita troppo rapida con conseguente insorgenza di problematiche di natura scheletrica.

Fai sempre riferimento alle razioni riportate sulla confezione e pesa attentamente ogni pasto. Ricorda che la quantità indicata è generalmente una quantità giornaliera raccomandata, quindi dovrai dividerla tra i diversi pasti del cucciolo. Qualsiasi snack che dai al tuo cucciolo dovrebbe essere incluso in questo importo giornaliero per non rischiare di dargli da mangiare più di quanto sia necessario.