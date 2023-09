Da cucciolo indifeso, dipendente dalla mamma, a cane adulto. Passando per la fase in cui, un po’ goffamente, inizia a esplorare ogni angolo della casa. I cuccioli diventano grandi in un batter d’occhio, e questa rapida crescita richiede un supporto nutrizionale specifico per farli diventare cani adulti in salute.



Conoscere ogni fase della crescita del tuo cucciolo ti aiuterà ad offrirgli i nutrienti di cui ha bisogno per supportare uno sviluppo sano e armonioso – a questo proposito, le curve di crescita sono un ottimo strumento poiché ti danno indicazione su quando aspettarti gli scatti di crescita.