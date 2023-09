Appena nati, i cuccioli non hanno un'adeguata capacità di termoregolazione quindi, nelle prime ore di vita, è fondamentale tenerli in un ambiente adatto. La cassetta da parto dovrebbe essere posizionata in un luogo ben areato ma non troppo esposto a correnti d'aria. La temperatura dovrebbe essere mantenuta tra i 29,5 e i 32°C per essere successivamente ridotta in maniera graduale a circa 26,7°C per un periodo di tempo compreso fra i 7 e i 10 giorni.