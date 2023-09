Problemi tipici dei cuccioli

L'alimentazione e la gestione del tuo cucciolo dovranno tenere conto di due problematiche specifiche, molto più comuni nei cani giovani che in quelli adulti: apparato digerente e difese naturali immaturi.

Un cucciolo ha un apparato digerente più sensibile rispetto a un cane adulto, in particolare subito dopo lo svezzamento del cucciolo, e, pertanto, può essere facilmente disturbato dai cambiamenti ambientali e alimentari. Il cucciolo ha bisogno di un alimento che sia di dimensioni, forma e consistenza appropriate affinché risulti facile da mangiare e altamente digeribile. Inoltre, deve offrire al tuo animale tutti i nutrienti di cui ha bisogno senza risultare pesante per il suo stomaco.

Nel periodo compreso tra le quattro e le 12 settimane di età, i cuccioli entrano in una fase chiamata "gap immunitario" in cui il supporto alle difese naturali fornitogli dal colostro si riduce, sebbene le sue difese naturali non siano ancora completamente sviluppate. Durante questo periodo, l'alimentazione sarà fondamentale per supportare questo processo e rafforzare le difese naturali attraverso l'apporto di nutrienti come la vitamina E, facendo moltissima attenzione ad evitare tutti gli alimenti tossici per i cani.

Transizione da un'alimentazione per cuccioli a un'alimentazione per cani adulti

Una volta che il tuo cucciolo avrà raggiunto la maturità, potrai cambiare la sua alimentazione e le cure a lui dedicate per assicurarti di soddisfare le sue nuove esigenze di cane adulto.

I cani adulti hanno bisogno di due pasti al giorno e di un cibo nutrizionalmente bilanciato, che fornisca loro l'energia di cui hanno bisogno senza troppi grassi. Puoi effettuare una lenta transizione al nuovo alimento introducendolo gradualmente nell'arco di una settimana: mescolalo al cibo per cuccioli, aumentando gradualmente la percentuale del nuovo alimento affinché il cane vi si abitui.