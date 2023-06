Come fare il bagno a un cucciolo

La frequenza dei bagni varia in base alla struttura del mantello. Se in determinate zone il tuo cane ha il pelo tagliato (zona perianale, intorno alla bocca), dovrà essere lavato solo se sporco; i cuccioli a pelo corto hanno mediamente bisogno di un lavaggio due volte all'anno, mentre i cuccioli a pelo lungo hanno bisogno di un lavaggio ogni tre mesi.

Se il cane ama nuotare, il pelo dovrebbe essere sciacquato dopo il bagno. Le particelle contenute nell'acqua di fiume e di mare che rimangono sul mantello possono causare irritazione, un accurato risciacquo può evitare che questo accada.

Prima del bagno spazzola accuratamente il mantello per rimuovere nodi e grovigli. Dopodiché bagna il mantello e applica lo shampoo massaggiandolo con cura, facendo attenzione che non finisca negli gli occhi o nelle orecchie del cane. Lo shampoo deve essere usato solo se necessario, per motivi sanitari o come parte del trattamento di pelle e pelo. Assicurati che lo shampoo utilizzato sia adatto ai cani e che mantenga il loro pelo sano. Insieme allo shampoo specifico per cani, dovrebbe essere utilizzata acqua tiepida, per evitare irritazioni o squilibri del pH naturale della pelle.

Lasciare agire per qualche minuto, dopodiché sciacquare con abbondante acqua. È consigliabile sciacquare la testa per ultima, in quanto è probabile che il cane vorrà poi scuoterla per asciugarla.

Asciugare il cucciolo dopo un bagno

Dopo il bagno, asciuga il cucciolo con un asciugamano morbido e tienilo in una stanza calda finché non sarà completamente asciutto. In estate, un'alternativa è lasciare asciugare il cucciolo in giardino mentre con un asciugamani lo tamponi delicatamente oppure portarlo a fare una passeggiata, purché non si rotoli nel fango. È possibile usare un asciugacapelli se il cane si trova a suo agio, ma si dovrà fare attenzione a non tenerlo troppo vicino per evitare il rischio di scottarlo, e spazzolandogli contemporaneamente il mantello.

Come rimuovere il catrame dal mantello del cucciolo

È importante sapere che se il pelo del cane si sporca di catrame, si dovranno usare prodotti specifici per la pulizia. Applicare dell'olio vegetale sulle aree interessate, attendere qualche minuto che il catrame si sciolga, dopodiché lavare il cane.

Taglio delle unghie del cucciolo

I cani hanno due tipi di unghie che crescono entrambe costantemente: lo sperone e le unghie propriamente dette. Le unghie si usurano in modo naturale quando il cane cammina, ma se crescono troppo, devono essere tagliate.

Tutti i cuccioli richiedono un'adeguata gestione delle unghie. In genere non serve tagliarle, ma se senti un ticchettìo quando cammina, significa che vanno accorciate Chiedere al veterinario una dimostrazione di come accorciare le unghia del tuo cane.

Spazzolatura e pettinatura del tuo cucciolo

Come negli esseri umani, il pelo dei cani ha un ciclo vitale. I cani che vivono all'aperto fanno la muta (cambiano il pelo) due volte all'anno (in primavera e in autunno) in corrispondenza del cambio di fotoperiodo (fase luminosa diurna). I cani che vivono in casa non sono così influenzati dai cambiamenti della luce e per questo cambiano il pelo durante tutto l'arco dell'anno, ma con maggiore intensità in primavera e autunno. Spazzolare e fare regolarmente il bagno al cane aiuterà a rimuovere i peli morti. La frequenza dello spazzolamento e il tipo di attrezzatura usata varia in base alla natura del mantello.

Spazzolare i cuccioli a pelo raso

Anche se il pelo raso non richiede regolare toelettatura, ha comunque necessità di essere spazzolato di tanto in tanto. La cute e il pelo morti vengono rimossi spazzolando contro pelo con una spazzola di gomma. I residui possono poi essere rimossi usando una spazzola a setole da usare nella direzione del pelo su tutto il corpo. Per finire, puoi passare il manto con un panno in pelle di camoscio umido per renderlo più lucido.

Spazzolatura dei cuccioli a pelo corto o medio

Data la densità del loro mantello, composto da pelo di copertura e sottopelo, questi cani richiedono una spazzolatura più frequente, ossia almeno una volta alla settimana. Utilizzare una spazzola più morbida da usare contropelo per rimuovere quanto più peli e pelle morti possibile e per sfoltire il sottopelo. Termina quindi con una spazzola in setola, in direzione del pelo, per rimuovere i residui.

Per la coda e le zampe puoi utilizzare un pettine a denti larghi. Il manto dei cani a pelo ruvido ha bisogno di uno stripping dalle quattro alle cinque volte all'anno utilizzando un apposito coltellino da stripping e con l'ausilio del pollice. Se eseguita correttamente, procedendo in direzione del pelo, si tratta di una tecnica non dolorosa per il cane

Spazzolatura dei cuccioli a pelo lungo

Anche se belli, i mantelli a pelo lungo richiedono spazzolatura giornaliera. Questa attività può durare fino ad un'ora al giorno, come ad esempio nei Levrieri Afgani. Usare una spazzola più morbida, spazzolando in direzione del pelo, per rimuovere nodi e grovigli. Poiché il pelo è lungo, potrebbe tirare la pelle; per cui è necessario procedere con attenzione per evitare che il cucciolo avverta fastidio.

Nel caso di cani con un manto setoso, come gli Yorkshire Terrier e i Levrieri Afgani, per renderlo più lucido, passalo con una spazzola in setola

Per rimuovere le impurità dal mantello dei cani con un folto sottopelo, come i Cani da Pastore Scozzese a pelo lungo, puoi utilizzare una spazzola a setole metalliche

Per districare il pelo dietro i garretti, puoi utilizzare un pettine a denti larghi.

Tutti gli strumenti di toelettatura devono essere puliti e conservati in un luogo asciutto dopo ciascun utilizzo. Per evitare che le spazzole a setole metalliche arrugginiscano, asciugale bene e strofinale con uno straccio imbevuto di olio vegetale.