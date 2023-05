In quanto partner principale dell'iniziativa New Plastics Economy di Ellen MacArthur Foundation (EMF) e sottoscrittore del proprio Global Commitment per l'eliminazione di rifiuti plastici e dell'inquinamento alla fonte, la nostra visione è allineata a quella di EMF e mira al supporto di un'economia circolare in cui l'imballaggio non si trasforma mai in rifiuto. Il nostro obiettivo è rendere tutti i nostri imballaggi in plastica riciclabili, riutilizzabili o compostabili entro il 2025. Per chiudere il ciclo, includeremo nei nostri imballaggi plastici fino al 30% di plastica riciclata da post-consumo, sulla base dei progressi effettuati in materia di riciclaggio di sostanze chimiche e nel rispetto delle normative sulla sicurezza alimentare.