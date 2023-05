Scegliamo gli ingredienti in base al loro elevato contenuto nutrizionale e ai benefici per la salute che offrono agli animali domestici. Pertanto, usiamo solo carne e pesce provenienti dalla filiera alimentare umana. Compiamo ogni sforzo possibile per ottenere le materie prime da fornitori accreditati vicini ai nostri centri di produzione. In tal modo, sosteniamo l'economia locale, garantiamo la freschezza dei prodotti e riduciamo la nostra impronta di carbonio.