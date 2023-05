Il periodo in cui il cane è cucciolo è estremamente gratificante per i proprietari di animali domestici, ma è anche un momento di enormi sfide e curve di apprendimento ripide, per entrambi. Le informazioni e i consigli nelle pagine seguenti sono stati raccolti da medici veterinari, nutrizionisti e partner Royal Canin in tutto il mondo e aiuteranno te e il tuo cucciolo ad avere un sano inizio di vita insieme.