La prima visita dal medico veterinario del vostro cucciolo

È importante fissare un appuntamento dal medico veterinario per il tuo nuovo cucciolo poco dopo l'arrivo nella nuova casa. Trova un medico veterinario di fiducia per assicurarti che il benessere del tuo cucciolo sia garantito durante tutta la sua vita.

Come scegliere un medico veterinario per il tuo cucciolo

Scegliere un medico veterinario prima dell'arrivo del tuo nuovo cucciolo può assicurarti che il suo benessere sia garantito fin da subito. Se non hai ancora un medico veterinario, ci sono molti luoghi in cui cercare. Amici e familiari possono consigliare un medico veterinario, tuttavia, se si sceglie da zero, ci sono alcuni aspetti da considerare:

Reputazione: è consigliato dalle persone che vivono nella zona? Ci sono recensioni online?

Ubicazione: quanto dista? È facilmente accessibile in macchina o con i mezzi pubblici?

Attrezzatura: di quale tipo di attrezzatura dispone? È pulito e ben tenuto?

Servizi: è previsto un servizio h24? Quali servizi di medicina preventiva offre?

Preparazione alla visita dal medico veterinario

Al fine di poter valutare accuratamente la salute del cane e di fornire consigli personalizzati, il medico veterinario avrà bisogno di più informazioni possibili. Prima della consulenza, ci sono una serie di aspetti chiave di cui prendere nota:

Libretto/registro delle vaccinazioni

Quale tipo di cibo sta mangiando attualmente il cane, incluse marca, quantità, ecc.

Trattamenti antiparassitari, specificando marca e data dell'ultima dose somministrata

Qualsiasi cambiamento osservi nel comportamento, condotta, appetito, sete, peso, ecc. del cane

Qualsiasi documentazione relativa al cucciolo

Andare dal medico veterinario con il nuovo cucciolo

Il cucciolo dovrà essere messo in sicurezza in macchina mentre ti rechi dal medico veterinario, posizionato in un trasportino oppure in una gabbia adatta alla sua taglia. I cani possono soffrire di mal d'auto, per questo è meglio non alimentare il tuo cucciolo subito prima di un viaggio in macchina.

Per aiutare a ridurre lo stress, assicurati di insegnare al cucciolo a familiarizzare con i viaggi in auto al di là delle visite dal medico veterinario. I cuccioli sono molto ricettivi all'ambiente e le esperienze negative avranno in loro un effetto duraturo, per questo è importante che il cucciolo non associ l'auto solo alla visita dal medico veterinario.