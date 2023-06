Educare un cucciolo richiede tempo. Quindi, è importante essere pazienti e non punirlo o rimproverarlo se le cose non vanno come vorresti. Se il tuo cucciolo morde i mobili, si arrampica dove non dovrebbe o urina in casa, non serve rimproverarlo dopo, poiché è improbabile che che colleghi il rimprovero al comportamento indesiderato. Il modo migliore per fargli capire che ha sbagliato, è dire in modo deciso la parola "NO" nel momento in cui sta facendo qualcosa che non dovrebbe fare.