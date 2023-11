Incontrare persone diverse favorisce lo sviluppo e la socializzazione del cucciolo. Prendi in considerazione di inserirlo in nuovi contesti sociali che lo mettano in contatto con nuove persone in modo positivo e sereno.Tra queste per esempio includi il medico veterinario, i ciclisti o altre persone che il tuo cucciolo potrebbe non essere abituato a vedere.