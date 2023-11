Verifica di avere tutti i documenti necessari e di aver ricevuto risposte a tutti i tuoi dubbi, quindi assicurati che il tuo cucciolo non abbia appena mangiato per evitare che possa sentirsi male durante il viaggio. Può essere una buona idea anche portarlo a fare una passeggiata per stancarlo e consentirgli di espletare i propri bisogni fisiologici. Quando metti il nuovo collare al tuo cucciolo, assicurati che non possa sfilarsi dalla testa. Per avere la certezza che sia stretto al punto giusto, devi riuscire a inserire non più di due dita tra il collare e il collo del cucciolo.