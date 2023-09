Come prepararsi all'arrivo di un cucciolo di cane

Cuccia Scegline una che sia facile da pulire e che si adatti alla la sua crescita.

Traversine per il cucciolo Le traversine si rivelano molto utili per ripulire eventuali bisogni del tuo animale domestico, quindi assicurati di averne in grande quantità.

Gabbia Come adulto, il tuo cane deve avere abbastanza spazio per alzarsi, girarsi, sdraiarsi e allungarsi all'interno della gabbia.

Ciotole per cibo e acqua Le ciotole in acciaio inossidabile sono ideali perché non possono essere masticate, sono facili da pulire e non si arrugginiscono, non si scheggiano né si rompono. I cuccioli sensibili al rumore potrebbero preferire ciotole di plastica.

Cibo in grado di supportare la crescita dei cuccioli Inizialmente, dovresti ricorrere allo stesso cibo con cui il cucciolo è stato nutrito prima di arrivare a casa tua.

Giocattoli Acquista giocattoli, palline o porta snack delle dimensioni giuste per il tuo cucciolo. I giocattoli di gomma per cani spesso sono più resistenti.

Collare e guinzaglio Scegli un collare che possa adattarsi alla crescita del cucciolo e verifica che non possa sfilarsi dalla testa.

Prodotti per la pulizia Acquista prodotti per la pulizia non pericolosi e che non abbiano un forte odore per evitare che il tuo cucciolo associ l'odore agli incidenti legati all'espletamento delle sue funzioni corporali.

Attrezzatura per toelettatura A seconda del tipo di mantello, potresti aver bisogno di una spazzola, un pettine o un guanto per toelettatura. Avrai anche bisogno di tagliaunghie specifici per cani.