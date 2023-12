È importante prepararsi in anticipo all'arrivo del nuovo cucciolo. Oltre a scegliere gli alimenti giusti, c'è una serie di preparativi necessari, come stabilire il luogo in cui farlo mangiare e bere, in cui farlo dormire e dove riporre i suoi giocattoli. Stilare una lista degli essenziali è un modo utile di assicurarsi di avere tutto il necessario prima dell'arrivo del nuovo cucciolo.

Cuccia

Il cucciolo avrà bisogno di molto tempo per riposare e dormire una volta arrivato, in quanto questo lo aiuterà a crescere; per questo è essenziale garantirgli un letto o una cuccia confortevole. La cuccia dovrà essere posizionata in un angolo tranquillo in cui abbia dello spazio per sé.

Questo aiuterà il cucciolo ad abituarsi al nuovo ambiente familiare e gli garantirà un luogo in cui sentirsi al sicuro e potersi addormentare. Scegliere una cuccia semplice da pulire ma abbastanza spessa da essere confortevole, e magari aggiungere una copertina impregnata dell'odore della mamma che lo aiuti ad ambientarsi più facilmente.

Ciotole del cibo e dell'acqua per un cucciolo

È importante acquistare delle ciotole durevoli in quanto il cucciolo tenderà a masticare qualsiasi cosa veda, il che può essere un problema se si usano ciotole di plastica. Si consiglia l'utilizzo di ciotole in acciaio inossidabile perché più igieniche e semplici da pulire, inoltre non si rompono o si sbeccano come le ciotole di ceramica.

Posizionare le ciotole del cucciolo in un luogo fisso in modo che abbia una zona cibo di riferimento. È meglio usare una ciotola piccola per il cibo e una più grande per l'acqua.

Spazzola o pettine per la toelettatura del cucciolo

Il cucciolo dovrà iniziare a familiarizzare con la spazzola o il pettine affinché il suo pelo rimanga sempre sano e in ordine. Toelettare regolarmente il cucciolo lo aiuterà ad abituarsi ad essere toccato e maneggiato dalle persone, il che renderà questa pratica più semplice sia per il cane sia per il proprietario quando crescerà e diventerà più forte.

Sono disponibili diversi spazzole o guanti per la toelettatura del cane. Gli strumenti per la toelettatura sono concepiti in base alle specifiche lunghezze del pelo, per questo è importante sceglierne uno che si adatti al pelo del cucciolo.