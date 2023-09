Prendersi cura del cucciolo: consigli per la sua salute

I vermi sono parassiti intestinali in grado di causare problematiche alla salute del tuo cucciolo, tra cui perdita di peso, problemi digestive e crescita rallentata. Poiché le loro difese naturali sono ancora in fase di sviluppo, i vermi rappresentano un problema per i cuccioli: è importante pertanto che vengano sottoposti regolarmente ad esame delle feci e, quando necessario, alla sverminazione. Il tuo Medico Veterinario saprà consigliarti il miglior protocollo per il controllo dei parassiti in base allo stile di vita del tuo cucciolo.