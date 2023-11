Alcuni cani possono soffrire di mal d'auto, per questo è meglio non dare da mangiare al tuo cucciolo prima di un viaggio in auto. E ricorda di rimanere calmo dato che il tuo cucciolo percepisce il tuo umore. All'arrivo, tieni il tuo cucciolo al guinzaglio o anche nel kennel utilizzata per il viaggio se si sente comodo. Durante questo primo appuntamento, puoi aspettarti che il tuo medico veterinario: