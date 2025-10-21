ROYAL CANIN® Maxi Puppy è un alimento completo e bilanciato appositamente formulato per soddisfare i fabbisogni nutrizionali dei cuccioli di taglia grande (peso da adulto tra 26 e 44 kg) sino al raggiungimento dei 15 mesi di età . Contribuisce allo sviluppo delle difese naturali del cucciolo grazie ad un complesso scientificamente provato, tra cui vitamina C ed E. È arricchito con un acido grasso omega-3 (DHA) dimostrato scientificamente per supportare lo sviluppo cerebrale del cucciolo e favorire l’apprendimento precoce. Una combinazione di prebiotici (MOS) e proteine altamente digeribili favorisce l’equilibrio del microbiota intestinale a supporto della salute digestiva. Le crocchette di ROYAL CANIN® Maxi Puppy sono state appositamente formulate per soddisfare le specifiche esigenze dei cuccioli di taglia grande. Forma e dimensioni adattate favoriscono la prensione ed incoraggiano la masticazione. L’azione meccanica esercitata dalla crocchetta sul dente, proprio durante la masticazione, favorisce l’igiene orale contribuendo alla salute dentale. Al raggiungimento dei 15 mesi di età, il cucciolo di taglia grande avrà bisogno di un alimento appositamente formulato per soddisfare i fabbisogni nutrizionali legati all’età adulta. Per questo periodo, ROYAL CANIN® propone Maxi Adult, un alimento completo e bilanciato, disponibile secco (crocchette) e umido (bocconcini in salsa).