A patto che forniscano tutti i nutrienti essenziali per le esigenze del tuo animale domestico, entrambe le opzioni vanno bene e la scelta è una questione di preferenza e di necessità dell'animale (in estate ad esempio può essere utile fornire acqua scegliendo un alimento umido). A seconda della taglia, dell'età, dello stile di vita e della razza, ogni gatto o cane ha esigenze nutrizionali uniche. Se il tuo animale domestico è sano, il Product Finder ti aiuterà a trovare la gamma di alimenti più adatta. Se il tuo animale domestico ha una problematiche, consulta il Medico Veterinario di fiducia: ti consiglierà l'alimento più indicato.



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