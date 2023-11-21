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Può capitare che un animale (soprattutto i gatti) reagisca negativamente a lievi variazioni nella sua alimentazione. Per mantenere un livello ottimale di appetibilità dei nostri alimenti, effettuiamo costantemente prove di appetibilità. Se vuoi cambiare il cibo del tuo animale domestico, prendi in considerazione l'acquisto di una confezione del nuovo prodotto con una settimana di anticipo per effettuare una transizione fluida e graduale, mescolando il nuovo cibo col vecchio ed evitando così disturbi digestivi.
A patto che  forniscano tutti i nutrienti essenziali per le esigenze del tuo animale domestico, entrambe le opzioni vanno bene e la scelta è una questione di preferenza e di necessità dell'animale (in estate ad esempio può essere utile fornire acqua scegliendo un alimento umido). A seconda della taglia, dell'età, dello stile di vita e della razza, ogni gatto o cane ha esigenze nutrizionali uniche. Se il tuo animale domestico è sano, il Product Finder ti aiuterà a trovare la gamma di alimenti più adatta. Se il tuo animale domestico ha una problematiche, consulta il Medico Veterinario di fiducia: ti consiglierà l'alimento più indicato.

Se hai bisogno di maggiori informazioni, contattaci telefonicamente al numero verde 800.801106, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00, o tramite questo modulo https://www.royalcanin.com/it/contact-us#form e uno dei nostri esperti sarà lieto di aiutarti.
Per accedere alle informazioni nutrizionali dei prodotti, vai alla pagina del prodotto in questione e clicca sulla scheda "Ingredienti", sotto la descrizione del prodotto, per visualizzare gli ingredienti e le raccomandazioni di utilizzo. Per ulteriori informazioni, non esitare a contattarci telefonicamente al numero verde 800.801106, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00, o tramite questo modulo https://www.royalcanin.com/it/contact-us#form: uno dei nostri operatori sarà a tua disposizione per aiutarti.
A seconda della taglia, dell'età, dello stile di vita,  della razza e della forma fisica, ogni pet ha esigenze nutrizionali specifiche. Se il tuo animale domestico sembra essere in sovrappeso o se noti segni visibili di disturbi di salute, ti consigliamo di consultare il tuo Medico Veterinario, che ti consiglierà un'alimentazione appropriata.
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Vogliamo assicurarci che tu stia acquistando il prodotto indicato per le esigenze del tuo animale domestico. Per trovare il prodotto più adatto sul nostro sito, usa il Product Finder e rispondi a tutte le domande. In questo modo potrai visualizzare la nostra raccomandazione circa il prodotto su misura per le esigenze del tuo animale domestico. Se hai bisogno di ulteriori informazioni, non esitare a contattarci telefonicamente al numero verde 800.801106 attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.00, o via e-mail all'indirizzo info.ita@royalcanin.com: uno dei nostri operatori specializzati sarà lieto di aiutarvi a trovare il prodotto giusto.
Tutti i prodotti Royal Canin® sono sottoposti a un rigoroso programma di controllo per verificarne la sicurezza e il profilo nutrizionale. Effettuiamo test su tutti i nostri prodotti per verificare la loro composizione in termini di nutrienti, vitamine e minerali. In questo modo, possiamo essere certi di offrirvi un prodotto di qualità. Se hai domande su un prodotto, non esitare a contattarci al numero verde 800.801106, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00.
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