Maxi Adult
Alimento secco per cani
IT - Alimento completo per cani - Per cani adulti di taglia grande (tra 26 e 44 kg) - Oltre 15 mesi di età
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DETTAGLI PRODOTTO
ROYAL CANIN® Maxi Adult è un alimento completo e bilanciato, appositamente formulato per soddisfare gli specifici fabbisogni nutrizionali del tuo cane di taglia grande e sostenerne la salute nel corso dell’età adulta. Questo alimento è indicato per i cani di taglia grande di oltre 15 mesi di età e con un peso da adulto compreso tra 26 e 44 kg. I cani di taglia grande, per via di un tempo di transito intestinale più lungo, sono maggiormente predisposti a sensibilità digestiva rispetto ai cani di taglia piccola. Questa formula, grazie alle proteine altamente digeribili e ad un apporto bilanciato di fibre, favorisce la salute digestiva. I cani di taglia grande in virtù del loro peso corporeo sollecitano le articolazioni. ROYAL CANIN® Maxi Adult aiuta a supportare la salute di ossa e articolazioni grazie ad una combinazione di minerali e di nutrienti. Questo alimento è formulato con vitamine e nutrienti di alta qualità per favorirne l’assorbimento e supportare la salute. Infine la forma e dimensione delle nostre crocchette sono pensate per adattarsi alle mascelle dei cani di taglia grande, incoraggiando la prensione e la masticazione. È possibile abbinare queste crocchette a due diverse consistenze umide: morbido paté o bocconcini in salsa. Abbinare gli alimenti secco e umido oltre a portare varietà nel regime nutrizionale del cane, rende più interessante e coinvolgente il momento del pasto.
BENEFICI
LA SUA SALUTE. LA NOSTRA MISSIONE.
Sostenere la salute del tuo animale è la nostra priorità. Per questo motivo in Royal Canin i nostri scienziati creano formule su misura adatte alle esigenze nutrizionali specifiche del tuo cane e gatto, utilizzando nutrienti di alta qualità e tenendo conto dell’impatto ambientale.
CROCCHETTA DI DIMENSIONI ADATTATE
Adatta ad incoraggiare la masticazione.
SUPPORTO OTTIMALE PER LA SALUTE
Contiene vitamine e nutrienti di alta qualità per favorirne l’assorbimento.
SUPPORTO A OSSA E ARTICOLAZIONI
Aiuta a supportare la salute di ossa e articolazioni dei cani di taglia grande grazie ad una combinazione di minerali e di nutrienti.
SALUTE DIGESTIVA
Aiuta a promuovere la salute digestiva grazie alle proteine altamente digeribili e ad un apporto bilanciato di fibre.
SALUTE DEL PELO
Arricchito con una miscela di nutrienti per aiutare a supportare la bellezza del pelo e la salute della pelle.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
|DOG IDEAL WEIGHT (kg)
|LOW ACTIVITY
|MODERATE ACTIVITY
|HIGH ACTIVITY
|26
|278 g (2 cup + 7/8 cup)
|322 g (3 cup + 3/8 cup)
|366 g (4 cup + 5/8 cup)
|30
|310 g (3 cup + 2/8 cup)
|359 g (3 cup + 6/8 cup)
|408 g (5 cup + 1/8 cup)
|35
|348 g (3 cup + 5/8 cup)
|403 g (4 cup + 2/8 cup)
|458 g (5 cup + 6/8 cup)
|40
|384 g (4 cup)
|445 g (4 cup + 5/8 cup)
|506 g (6 cup + 3/8 cup)
|44
|413 g (4 cup + 2/8 cup)
|478 g (5 cup)
|543 g (6 cup + 6/8 cup)
|DOG IDEAL WEIGHT (kg)
|CAN
|LOW ACTIVITY
|MODERATE ACTIVITY
|HIGH ACTIVITY
|26
|1
|176g (1 cup + 7/8 cup)
|220g (2 cup + 2/8 cup)
|264g (2 cup + 6/8 cup)
|30
|1
|208g (2 cup + 1/8 cup)
|257g (2 cup + 5/8 cup)
|306g (3 cup + 1/8 cup)
|35
|1
|246g (2 cup + 4/8 cup)
|301g (3 cup + 1/8 cup)
|356g (3 cup + 6/8 cup)
|40
|1
|283g (3 cup)
|343g (3 cup + 5/8 cup)
|404g (4 cup + 2/8 cup)
|44
|1
|311g3 (cup + 2/8 cup)
|376g (3 cup + 7/8 cup)
|441g (4 cup + 5/8 cup)