ROYAL CANIN® Maxi Adult è un alimento completo e bilanciato, appositamente formulato per soddisfare gli specifici fabbisogni nutrizionali del tuo cane di taglia grande e sostenerne la salute nel corso dell’età adulta. Questo alimento è indicato per i cani di taglia grande di oltre 15 mesi di età e con un peso da adulto compreso tra 26 e 44 kg. I cani di taglia grande, per via di un tempo di transito intestinale più lungo, sono maggiormente predisposti a sensibilità digestiva rispetto ai cani di taglia piccola. Questa formula, grazie alle proteine altamente digeribili e ad un apporto bilanciato di fibre, favorisce la salute digestiva. I cani di taglia grande in virtù del loro peso corporeo sollecitano le articolazioni. ROYAL CANIN® Maxi Adult aiuta a supportare la salute di ossa e articolazioni grazie ad una combinazione di minerali e di nutrienti. Questo alimento è formulato con vitamine e nutrienti di alta qualità per favorirne l’assorbimento e supportare la salute. Infine la forma e dimensione delle nostre crocchette sono pensate per adattarsi alle mascelle dei cani di taglia grande, incoraggiando la prensione e la masticazione. È possibile abbinare queste crocchette a due diverse consistenze umide: morbido paté o bocconcini in salsa. Abbinare gli alimenti secco e umido oltre a portare varietà nel regime nutrizionale del cane, rende più interessante e coinvolgente il momento del pasto.