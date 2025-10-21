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Alimento secco per cani

IT - Alimento completo per cani - Per cani adulti di taglia grande (tra 26 e 44 kg) - Oltre 15 mesi di età

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Formato: 10 kg
7,37 €/kg
6,05 €/kg
6,00 €/kg
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DETTAGLI PRODOTTO

ROYAL CANIN® Maxi Adult è un alimento completo e bilanciato, appositamente formulato per soddisfare gli specifici fabbisogni nutrizionali del tuo cane di taglia grande e sostenerne la salute nel corso dell’età adulta. Questo alimento è indicato per i cani di taglia grande di oltre 15 mesi di età e con un peso da adulto compreso tra 26 e 44 kg. I cani di taglia grande, per via di un tempo di transito intestinale più lungo, sono maggiormente predisposti a sensibilità digestiva rispetto ai cani di taglia piccola. Questa formula, grazie alle proteine altamente digeribili e ad un apporto bilanciato di fibre, favorisce la salute digestiva. I cani di taglia grande in virtù del loro peso corporeo sollecitano le articolazioni. ROYAL CANIN® Maxi Adult aiuta a supportare la salute di ossa e articolazioni grazie ad una combinazione di minerali e di nutrienti. Questo alimento è formulato con vitamine e nutrienti di alta qualità per favorirne l’assorbimento e supportare la salute. Infine la forma e dimensione delle nostre crocchette sono pensate per adattarsi alle mascelle dei cani di taglia grande, incoraggiando la prensione e la masticazione. È possibile abbinare queste crocchette a due diverse consistenze umide: morbido paté o bocconcini in salsa. Abbinare gli alimenti secco e umido oltre a portare varietà nel regime nutrizionale del cane, rende più interessante e coinvolgente il momento del pasto.

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BENEFICI

LA SUA SALUTE. LA NOSTRA MISSIONE.

Sostenere la salute del tuo animale è la nostra priorità. Per questo motivo in Royal Canin i nostri scienziati creano formule su misura adatte alle esigenze nutrizionali specifiche del tuo cane e gatto, utilizzando nutrienti di alta qualità e tenendo conto dell’impatto ambientale.

CROCCHETTA DI DIMENSIONI ADATTATE

Adatta ad incoraggiare la masticazione.

SUPPORTO OTTIMALE PER LA SALUTE

Contiene vitamine e nutrienti di alta qualità per favorirne l’assorbimento.

SUPPORTO A OSSA E ARTICOLAZIONI

Aiuta a supportare la salute di ossa e articolazioni dei cani di taglia grande grazie ad una combinazione di minerali e di nutrienti.

SALUTE DIGESTIVA

Aiuta a promuovere la salute digestiva grazie alle proteine altamente digeribili e ad un apporto bilanciato di fibre.

SALUTE DEL PELO

Arricchito con una miscela di nutrienti per aiutare a supportare la bellezza del pelo e la salute della pelle.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Quali sono le indicazioni di smaltimento dell’imballo del mio prodotto Royal Canin®?

Ci preoccupiamo della salute e del benessere del tuo animale ma anche dell’ambiente in cui vivono. Qui puoi trovare le informazioni necessarie per lo smaltimento dell’imballo dei tuoi prodotti Royal Canin®Scarica la guida
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