Fussy Exigent

ROYAL CANIN® Fussy è un alimento secco completo e bilanciato indicato per gatti adulti (oltre 1 anno di età) con appetito capriccioso che tendono a rifiutare il cibo. Ad alta densità energetica e con un contenuto proteico elevato, ROYAL CANIN® Fussy è ideale per gatti adulti schizzinosi o che mangiano solo una piccola quantità al giorno, poiché li aiuta a mantenere un peso corporeo sano. Promuove inoltre la salute del sistema urinario ed è indicato anche per gatti sterilizzat/castrati. Per una appetibilità superiore, ROYAL CANIN® Fussy combina e racchiude in se i benefici dei nostri 3 precedenti alimenti Exigent – Savour, Aroma e Protein. Attentamente progettato per soddisfare le esigenze uniche dei gatti selettivi, ROYAL CANIN® Fussy offre una nutrizione su misura in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. Si raccomanda di attenersi ai quantitativi giornalieri riportati sulla confezione per favorire il mantenimento del peso forma.
Sviluppato in collaborazione con esperti di nutrizione felina per soddisfare anche i palati più esigenti.
Testato e approvato da proprietari di gatti esigenti.* *Studio interno Royal Canin
Formula completa e bilanciata ad alta densità energetica e con un contenuto proteico elevato per aiutare i gatti esigenti a mantenere un peso sano.
Formulato per aiutare a mantenere la salute del sistema urinario nei gatti adulti. Indicato per gatti sterilizzati/castrati.
|3
|41g (3/8 cup)
|49g (4/8 cup)
|4
|50g (4/8 cup)
|60g (5/8 cup)
|5
|58g (4/8 cup)
|70g (5/8 cup)
|6
|66g (5/8 cup)
|80g (6/8 cup)
|3
|1
|22g (2/8 cup)
|30g (2/8 cup)
|4
|1
|31g (2/8 cup)
|41g (3/8 cup)
|5
|1
|40g (3/8 cup)
|51g (4/8 cup)
|6
|1
|48g (4/8 cup)
|61g (5/8 cup)