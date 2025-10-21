Fussy Exigent

ROYAL CANIN® Fussy è un alimento secco completo e bilanciato indicato per gatti adulti (oltre 1 anno di età) con appetito capriccioso che tendono a rifiutare il cibo. Ad alta densità energetica e con un contenuto proteico elevato, ROYAL CANIN® Fussy è ideale per gatti adulti schizzinosi o che mangiano solo una piccola quantità al giorno, poiché li aiuta a mantenere un peso corporeo sano. Promuove inoltre la salute del sistema urinario ed è indicato anche per gatti sterilizzat/castrati. Per una appetibilità superiore, ROYAL CANIN® Fussy combina e racchiude in se i benefici dei nostri 3 precedenti alimenti Exigent – Savour, Aroma e Protein. Attentamente progettato per soddisfare le esigenze uniche dei gatti selettivi, ROYAL CANIN® Fussy offre una nutrizione su misura in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. Si raccomanda di attenersi ai quantitativi giornalieri riportati sulla confezione per favorire il mantenimento del peso forma.