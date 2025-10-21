ROYAL CANIN® Fit 32 è un alimento secco, completo e bilanciato, appositamente pensato per gatti adulti di oltre 1 anno di età con attività moderata, vita in casa e all’aperto. Per soddisfare tutte le esigenze della vita adulta, i gatti hanno bisogno di un’alimentazione di alta qualità. FIT 32 contiene il giusto livello di nutrienti per il mantenimento dei gatti adulti in salute. Inoltre, ROYAL CANIN® Fit 32 favorisce il buon funzionamento del sistema urinario grazie a un apporto equilibrato di sali minerali, e il suo contenuto calorico adeguato contribuisce al mantenimento del peso ideale. Infine, grazie alla presenza di fibre specifiche, tra cui lo psyllium, ROYAL CANIN® Fit 32 contribuisce al corretto transito intestinale e all’eliminazione del pelo ingerito.