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Alimento secco per gatti

Alimento completo ed equilibrato per gatti adulti di oltre 1 anno di età - Attività moderata, vita in casa e all’aperto.

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Formato: 400 g
16,98 €/kg
14,65 €/kg
0,00 €/kg
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DETTAGLI PRODOTTO

ROYAL CANIN® Fit 32 è un alimento secco, completo e bilanciato, appositamente pensato per gatti adulti di oltre 1 anno di età con attività moderata, vita in casa e all’aperto. Per soddisfare tutte le esigenze della vita adulta, i gatti hanno bisogno di un’alimentazione di alta qualità. FIT 32 contiene il giusto livello di nutrienti per il mantenimento dei gatti adulti in salute. Inoltre, ROYAL CANIN® Fit 32 favorisce il buon funzionamento del sistema urinario grazie a un apporto equilibrato di sali minerali, e il suo contenuto calorico adeguato contribuisce al mantenimento del peso ideale. Infine, grazie alla presenza di fibre specifiche, tra cui lo psyllium, ROYAL CANIN® Fit 32 contribuisce al corretto transito intestinale e all’eliminazione del pelo ingerito.

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product details accompanying image

BENEFICI

Profilo nutrizionale ottimale

Per soddisfare tutte le esigenze della vita adulta, i gatti hanno bisogno di un’alimentazione di alta qualità. FIT 32 contiene il giusto livello di nutrienti per il mantenimento dei gatti adulti in salute.

Mantenimento del peso

Contenuto calorico adeguato per contribuire al mantenimento del peso ideale dei gatti adulti.

Riduzione dei boli di pelo

Contribuisce all’eliminazione del pelo ingerito grazie a delle fibre specifiche.

Buon funzionamento del sistema urinario

Contribuisce al buon funzionamento del sistema urinario nei gatti adulti.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Quali sono le indicazioni di smaltimento dell’imballo del mio prodotto Royal Canin®?

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