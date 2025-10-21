ROYAL CANIN® Mini Adult è un alimento completo e bilanciato, appositamente formulato per soddisfare gli specifici fabbisogni nutrizionali dei cani di taglia piccola (peso da adulto fino a 10 kg) di oltre 10 mesi di età e sostenerne la salute durante la fase adulta. Con un contenuto calorico adattato, questo alimento soddisfa i fabbisogni energetici del tuo cane adulto, aiutandolo a mantenere il peso forma. Inoltre, grazie ad un apporto bilanciato di nutrienti contribuisce a supportare la salute delle ossa. Questa formula contiene vitamine e nutrienti altamente digeribili per favorirne l’assorbimento e supportare la salute. I cani di taglia piccola possono essere molto esigenti nella scelta del proprio cibo. Questo alimento grazie all’utilizzo di aromi esclusivi è caratterizzato da un’elevata appetibilità ed è anche adattato alle loro piccole mascelle, favorendo così il consumo del pasto. ROYAL CANIN® Mini Adult è disponibile anche in due diverse consistenze umide: morbido paté o straccetti in salsa. Abbinare gli alimenti secco e umido oltre a portare varietà nel regime nutrizionale del cane, rende più interessante e coinvolgente il momento del pasto.