Da oggi puoi acquistare i nostri prodotti anche online sul nostro sito!

ACQUISTA SUBITO!
HomeCaniProdottiProdotti in venditaMini Adult
Mini Adult
Mini Adult
Mini Adult
Mini Adult
Mini Adult
Mini Adult
Mini Adult
Mini Adult
Mini Adult
Mini Adult
Mini Adult
Mini Adult
Mini Adult
Mini Adult
Mini Adult
Mini Adult
Mini Adult

Mini Adult

Alimento secco per cani

IT - Alimento completo per cani - Per cani adulti di taglia piccola (fino a 10 kg) - Oltre 10 mesi di età

Di più
Formato: 800 g
10,11 €/kg
9,65 €/kg
8,15 €/kg
7,62 €/kg
Qual è la porzione più adatta?

Quantità

L'abbonamento non è attualmente disponibile per questo formato
Aggiungi al carrello
Spedizione gratuita per ordini a partire da 49€
Consegna in 3-5 giorni

DETTAGLI PRODOTTO

ROYAL CANIN® Mini Adult è un alimento completo e bilanciato, appositamente formulato per soddisfare gli specifici fabbisogni nutrizionali dei cani di taglia piccola (peso da adulto fino a 10 kg) di oltre 10 mesi di età e sostenerne la salute durante la fase adulta. Con un contenuto calorico adattato, questo alimento soddisfa i fabbisogni energetici del tuo cane adulto, aiutandolo a mantenere il peso forma. Inoltre, grazie ad un apporto bilanciato di nutrienti contribuisce a supportare la salute delle ossa. Questa formula contiene vitamine e nutrienti altamente digeribili per favorirne l’assorbimento e supportare la salute. I cani di taglia piccola possono essere molto esigenti nella scelta del proprio cibo. Questo alimento grazie all’utilizzo di aromi esclusivi è caratterizzato da un’elevata appetibilità ed è anche adattato alle loro piccole mascelle, favorendo così il consumo del pasto. ROYAL CANIN® Mini Adult è disponibile anche in due diverse consistenze umide: morbido paté o straccetti in salsa. Abbinare gli alimenti secco e umido oltre a portare varietà nel regime nutrizionale del cane, rende più interessante e coinvolgente il momento del pasto.

Di più

BENEFICI

LA SUA SALUTE. LA NOSTRA MISSIONE.

Sostenere la salute del tuo animale è la nostra priorità. Per questo motivo in Royal Canin i nostri scienziati creano formule su misura adatte alle esigenze nutrizionali specifiche del tuo cane e gatto, utilizzando nutrienti di alta qualità e tenendo conto dell’impatto ambientale.

ELEVATA APPETIBILITÀ

Elevata appetibilità grazie ad aromi esclusivi.

SALUTE DELLE OSSA

Aiuta a supportare la salute delle ossa grazie ad un apporto bilanciato di nutrienti.

MANTENIMENTO DEL PESO

Aiuta il cane a mantenere il peso forma e a soddisfare i suoi fabbisogni energetici grazie ad un contenuto calorico adattato.

SUPPORTO OTTIMALE PER LA SALUTE

Contiene vitamine e nutrienti altamente digeribili per favorirne l’assorbimento.

SALUTE DEL PELO

Arricchito con una miscela di nutrienti per aiutare a supportare la bellezza del pelo e la salute della pelle.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Quali sono le indicazioni di smaltimento dell’imballo del mio prodotto Royal Canin®?

Ci preoccupiamo della salute e del benessere del tuo animale ma anche dell’ambiente in cui vivono. Qui puoi trovare le informazioni necessarie per lo smaltimento dell’imballo dei tuoi prodotti Royal Canin®Scarica la guida
image of recyclable image packaging