Mini Adult
Alimento secco per cani
IT - Alimento completo per cani - Per cani adulti di taglia piccola (fino a 10 kg) - Oltre 10 mesi di età
Quantità
DETTAGLI PRODOTTO
ROYAL CANIN® Mini Adult è un alimento completo e bilanciato, appositamente formulato per soddisfare gli specifici fabbisogni nutrizionali dei cani di taglia piccola (peso da adulto fino a 10 kg) di oltre 10 mesi di età e sostenerne la salute durante la fase adulta. Con un contenuto calorico adattato, questo alimento soddisfa i fabbisogni energetici del tuo cane adulto, aiutandolo a mantenere il peso forma. Inoltre, grazie ad un apporto bilanciato di nutrienti contribuisce a supportare la salute delle ossa. Questa formula contiene vitamine e nutrienti altamente digeribili per favorirne l’assorbimento e supportare la salute. I cani di taglia piccola possono essere molto esigenti nella scelta del proprio cibo. Questo alimento grazie all’utilizzo di aromi esclusivi è caratterizzato da un’elevata appetibilità ed è anche adattato alle loro piccole mascelle, favorendo così il consumo del pasto. ROYAL CANIN® Mini Adult è disponibile anche in due diverse consistenze umide: morbido paté o straccetti in salsa. Abbinare gli alimenti secco e umido oltre a portare varietà nel regime nutrizionale del cane, rende più interessante e coinvolgente il momento del pasto.
BENEFICI
LA SUA SALUTE. LA NOSTRA MISSIONE.
Sostenere la salute del tuo animale è la nostra priorità. Per questo motivo in Royal Canin i nostri scienziati creano formule su misura adatte alle esigenze nutrizionali specifiche del tuo cane e gatto, utilizzando nutrienti di alta qualità e tenendo conto dell’impatto ambientale.
ELEVATA APPETIBILITÀ
Elevata appetibilità grazie ad aromi esclusivi.
SALUTE DELLE OSSA
Aiuta a supportare la salute delle ossa grazie ad un apporto bilanciato di nutrienti.
MANTENIMENTO DEL PESO
Aiuta il cane a mantenere il peso forma e a soddisfare i suoi fabbisogni energetici grazie ad un contenuto calorico adattato.
SUPPORTO OTTIMALE PER LA SALUTE
Contiene vitamine e nutrienti altamente digeribili per favorirne l’assorbimento.
SALUTE DEL PELO
Arricchito con una miscela di nutrienti per aiutare a supportare la bellezza del pelo e la salute della pelle.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
|DOG IDEAL WEIGHT (kg)
|LOW ACTIVITY
|MODERATE ACTIVITY
|HIGH ACTIVITY
|2
|41 g (3/8 cup)
|47 g (4/8 cup)
|54 g (5/8 cup)
|4
|69 g (6/8 cup)
|80 g (7/8 cup)
|90 g (1 cup)
|6
|93 g (1 cup)
|108 g (1 cup + 1/8 cup)
|122 g (1 cup + 2/8 cup)
|8
|116 g (1 cup + 2/8 cup)
|134 g ( 1 cup + 3/8 cup)
|152 g (1 cup + 5/8 cup)
|10
|137 g (1 cup + 3/8 cup)
|158 g (1 cup + 5/8 cup)
|180 g (1 cup + 7/8 cup)
|DOG IDEAL WEIGHT (kg)
|POUCH
|LOW ACTIVITY
|MODERATE ACTIVITY
|HIGH ACTIVITY
|2
|1
|21g (2/8 cup)
|27g (2/8 cup)
|34g (3/8 cup)
|4
|1
|49g (4/8 cup)
|59 g(5/8 cup)
|70g (6/8 cup)
|6
|1
|73g (6/8 cup)
|88 g(7/8 cup)
|102g (1 cup + 1/8 cup)
|8
|1
|95g (1 cup)
|114 g(1 cup + 1/8 cup)
|132g (1 cup + 3/8 cup)
|10
|1
|116g (1 cup + 2/8 cup)
|138 g(1 cup + 3/8 cup)
|160g (1 cup + 5/8 cup)