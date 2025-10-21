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Alimento secco per gatti

Alimento completo ed equilibrato per gatti adulti (da 1 a 7 anni di età) - Vita in casa.

Di più
Formato: 400 g
17,48 €/kg
14,85 €/kg
12,50 €/kg
10,20 €/kg
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Come funziona?
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DETTAGLI PRODOTTO

I gatti adulti che vivono in casa tendono a fare meno esercizio rispetto ai gatti che vivono all'aperto: ecco perché è importante offrire loro un alimento su misura in grado di apportare i nutrienti strategici in quantitativi ottimali per supportare la loro salute ed il loro benessere. ROYAL CANIN® Indoor 27 è un alimento secco completo e bilanciato appositamente pensato per rispondere alle specifiche esigenze nutrizionali dei gatti adulti che vivono in casa (da 1 a 7 anni di età). La vita sedentaria può comportare un rallentato transito intestinale e feci maleodoranti. Questa formula contiene proteine altamente digeribili (L.I.P.*), un contenuto adattato di fibre e nutrienti specifici per contribuire ad una corretta digestione ed alla riduzione dell’odore e della quantità delle feci. Inoltre, un moderato tenore in grassi, commisurato alla vita sedentaria dei gatti di casa, contribuisce al mantenimento del loro peso ideale. Infine, i gatti di casa trascorrono gran parte delle loro giornate toelettandosi aumentando il rischio di formazione di boli di pelo. ROYAL CANIN® INDOOR 27® favorisce la naturale eliminazione del pelo ingerito grazie a delle fibre specifiche tra cui lo psyllium. Della linea ROYAL CANIN® Indoor sono disponibili ulteriori alimenti secchi che soddisfano altre specifiche necessità del tuo gatto che vive prevalentemente in casa, in base all'età, alle caratteristiche del mantello o al comportamento alimentare: Indoor Appetite Control, Indoor Long Hair e Indoor 7+.

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BENEFICI

Riduzione dell’odore delle feci

La vita sedentaria può comportare un rallentato transito intestinale e feci maleodoranti. INDOOR 27® contiene proteine altamente digeribili (L.I.P.*) e contribuisce alla riduzione dell’odore e della quantità delle feci.* L.I.P.: proteine selezionate per la loro elevata digeribilità.

Moderato contenuto energetico

Contiene un moderato tenore di grassi adattato alla vita sedentaria dei gatti di casa.

Riduzione dei boli di pelo

Contribuisce all’eliminazione del pelo ingerito grazie a delle fibre specifiche tra cui lo psyllium.

Buon funzionamento del sistema urinario

Contribuisce al buon funzionamento del sistema urinario nei gatti adulti.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Quali sono le indicazioni di smaltimento dell’imballo del mio prodotto Royal Canin®?

Ci preoccupiamo della salute e del benessere del tuo animale ma anche dell’ambiente in cui vivono. Qui puoi trovare le informazioni necessarie per lo smaltimento dell’imballo dei tuoi prodotti Royal Canin®Scarica la guida
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