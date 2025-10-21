I gatti adulti che vivono in casa tendono a fare meno esercizio rispetto ai gatti che vivono all'aperto: ecco perché è importante offrire loro un alimento su misura in grado di apportare i nutrienti strategici in quantitativi ottimali per supportare la loro salute ed il loro benessere. ROYAL CANIN® Indoor 27 è un alimento secco completo e bilanciato appositamente pensato per rispondere alle specifiche esigenze nutrizionali dei gatti adulti che vivono in casa (da 1 a 7 anni di età). La vita sedentaria può comportare un rallentato transito intestinale e feci maleodoranti. Questa formula contiene proteine altamente digeribili (L.I.P.*), un contenuto adattato di fibre e nutrienti specifici per contribuire ad una corretta digestione ed alla riduzione dell’odore e della quantità delle feci. Inoltre, un moderato tenore in grassi, commisurato alla vita sedentaria dei gatti di casa, contribuisce al mantenimento del loro peso ideale. Infine, i gatti di casa trascorrono gran parte delle loro giornate toelettandosi aumentando il rischio di formazione di boli di pelo. ROYAL CANIN® INDOOR 27® favorisce la naturale eliminazione del pelo ingerito grazie a delle fibre specifiche tra cui lo psyllium. Della linea ROYAL CANIN® Indoor sono disponibili ulteriori alimenti secchi che soddisfano altre specifiche necessità del tuo gatto che vive prevalentemente in casa, in base all'età, alle caratteristiche del mantello o al comportamento alimentare: Indoor Appetite Control, Indoor Long Hair e Indoor 7+.