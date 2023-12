Perché il mio cane ha bisogno di effettuare vaccinazioni di richiamo?

Quando il tuo cane è stato vaccinato per la prima volta, gli sono state somministrate due piccole dosi di batteri e virus che causano alcune malattie infettive comuni o gravi. Questo ha permesso di stimolare le sue difese protettive e di contribuire a rafforzare le sue difese natuali. Durante il primo anno, il vaccino contribuisce a proteggerlo da determinate malattie.

Purtroppo però questa protezione non dura per tutta la vita, ma si riduce gradualmente con il passare del tempo.

Pertanto, è necessario somministrare al tuo cane delle vaccinazioni di richiamo per mantenere questa protezione inalterata per il resto della vita. Non tutti i vaccini per cani richiedono un richiamo annuale, quindi il medico veterinario si assicurerà che il tuo cane riceva le somministrazioni corrette ogni anno.

Quali richiami riceverà il mio cane?

Quando lo hai vaccinato per la prima volta a 6-8 settimane di età, il tuo cucciolo ha ricevuto le somministrazioni obbligatorie. A questo punto, avrai concordato e implementato con il tuo medico veterinario il calendario vaccinale più adatto al tuo cucciolo che, a seconda dell'ambiente in cui vive e del suo stile di vita, potrebbe includere anche determinati vaccini facoltativi.

Al tuo cane dovranno essere somministrati richiami per tutti i vaccini precedenti, in linea con il programma seguente:

11-13 settimane

Cimurro canino

Epatite infettiva

Parvovirus canino

15-17 settimane

Leptospirosi

Rabbia

15 mesi

Cimurro canino

Epatite infettiva

Parvovirus canino

Leptospirosi

Rabbia

Annuali

Cimurro canino

Epatite infettiva

Parvovirus canino

Leptospirosi

Rabbia

Cosa succede se non faccio i richiami dei vaccini al mio cane?

Saltando i richiami dei vaccini non avrai alcuna garanzia che il tuo cane sia protetto contro gli agenti patogeni di malattie infettive, come virus e batteri.

È anche possibile che la maggior parte delle pensioni o degli asili per cani non accetti il tuo cane finché non l'avrai vaccinato correttamente.

Il medico veterinario mi ricorderà quando è necessario effettuare il richiamo?

La maggior parte dei medici veterinari ti ricorderà il richiamo vaccinale del cane, ma non dimenticarti di annotare la data anche sul tuo calendario.

Per maggiori informazioni sul calendario vaccinale e su quello dei richiami, parla con il tuo medico veterinario.