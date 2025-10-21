Mini Puppy
Alimento secco per cani
Alimento completo per cani - Speciale cuccioli di taglia piccola (peso da adulto fino a 10 kg) - Fino a 10 mesi di età
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DETTAGLI PRODOTTO
ROYAL CANIN® Mini Puppy è un alimento completo e bilanciato appositamente formulato per soddisfare i fabbisogni nutrizionali dei cuccioli di taglia piccola (peso da adulto non superiore ai 10kg) fino al raggiungimento dei 10 mesi di età. E’ arricchito con un acido grasso omega-3 (DHA) dimostrato scientificamente per supportare lo sviluppo cerebrale del cucciolo e favorire l’apprendimento precoce. Inoltre contribuisce allo sviluppo delle difese naturali del cucciolo grazie ad un complesso scientificamente provato, tra cui vitamina C ed E. Preziosi prebiotici (MOS) e proteine altamente digeribili favoriscono l’equilibrio del microbiota intestinale a supporto della salute digestiva. Le crocchette ROYAL CANIN® Mini Puppy sono appositamente pensate per adattarsi alla bocca piccola del cucciolo di taglia mini, favorendo la prensione ed incoraggiando la masticazione. L’azione meccanica esercitata dalla crocchetta sul dente, proprio durante la masticazione, favorisce l’igiene orale contribuendo alla salute dentale. Al raggiungimento dei 10 mesi di età, il cucciolo di taglia piccola avrà bisogno di un alimento appositamente formulato per soddisfare i fabbisogni nutrizionali legati all’età adulta. Per questo periodo ROYAL CANIN®propone Mini Adult, un alimento completo e bilanciato disponibile secco (crocchette) e umido (bocconcini in salsa).
BENEFICI
ROYAL CANIN
Fondata nel 1968 da un Medico Veterinario ed ispirata dalla medicina veterinaria all’avanguardia, la nutrizione salute di Royal Canin supporta il benessere di gatti e cani.
RICERCA ROYAL CANIN
- 88% degli allevatori sono soddisfatti*. (*Sulla base di un’indagine a 11 allevatori, 17 cucicolate, 85 cuccioli condotta nel 2020 e 2021 in Europa sul prodotto Mini Puppy Dry). - 100% dei proprietari sono soddisfatti*. (*indagine tra 47 proprietari di animali nel 2020 e 2021 in Europa sul prodotto DRY Puppy Mini)
IMPEGNO ALLA SOSTENIBILITA'
Contiene antiossidanti naturali. Senza aromi artificiali. Senza coloranti artificiali.
DIFESE NATURALI OTTIMALI
Contribuisce allo sviluppo delle difese naturali del cucciolo grazie ad un complesso scientificamente provato, tra cui vitamina C ed E.
SVILUPPO CEREBRALE
Arricchito con un acido grasso omega-3 (DHA), dimostrato scientificamente per supportare lo sviluppo cerebrale del cucciolo e favorire l’apprendimento precoce.
SUPPORTO DEL MICROBIOMA
Combinazione di prebiotici (MOS) e di proteine altamente digeribili per favorire l’equilibrio del microbiota intestinale a supporto della salute digestiva.
Crocchette di dimensione adattata
Crocchette di dimensione adattata alla mascella del cucciolo di taglia Mini
PACKAGING TEXT
Con tecnologia easyopen & zipsystem Confezionato in atmosfera protettiva per preservare più a lungo la freschezza e le qualità nutrizionali.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
|KIBBLE ONLY
|Age (month)
|Adult target weight
|2 months
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|2 kg
|49g
|54g
|56g
|55g
|48g
|40g
|40g
|39g
|39g
|Mini Adult
|2.5 kg
|56g
|63g
|65g
|65g
|57g
|48g
|47g
|47g
|46g
|Mini Adult
|3 kg
|64g
|72g
|75g
|75g
|68g
|61g
|54g
|54g
|53g
|Mini Adult
|3.5 kg
|71g
|80g
|84g
|84g
|76g
|68g
|60g
|60g
|59g
|Mini Adult
|4 kg
|78g
|88g
|92g
|93g
|84g
|76g
|67g
|66g
|66g
|Mini Adult
|5 kg
|93g
|105g
|110g
|110g
|100g
|90g
|79g
|79g
|78g
|Mini Adult
|6 kg
|103g
|119g
|125g
|126g
|125g
|113g
|101g
|90g
|89g
|Mini Adult
|7 kg
|113g
|133g
|141g
|142g
|141g
|127g
|114g
|102g
|100g
|Mini Adult
|8 kg
|124g
|146g
|155g
|157g
|156g
|141g
|126g
|112g
|111g
|Mini Adult
|10 kg
|146g
|172g
|183g
|186g
|185g
|167g
|150g
|134g
|133g
|131g
|MIX: KIBBLE + WET
|Wet
|Age (month)
|Adult target weight
|Pouch 85g Puppy Mini chunks in gravy
|2 months
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|2 kg
|1
|28g
|34g
|35g
|35g
|27g
|19g
|19g
|18g
|18g
|Mini Adult
|2.5 kg
|1
|36g
|42g
|44g
|45g
|36g
|27g
|26g
|26g
|25g
|Mini Adult
|3 kg
|1
|43g
|51g
|54g
|54g
|47g
|40g
|33g
|33g
|32g
|Mini Adult
|3.5 kg
|1
|50g
|59g
|63g
|63g
|55g
|48g
|40g
|39g
|39g
|Mini Adult
|4 kg
|1
|58g
|68g
|72g
|72g
|63g
|55g
|46g
|46g
|45g
|Mini Adult
|5 kg
|1
|72g
|84g
|89g
|90g
|79g
|69g
|59g
|58g
|57g
|Mini Adult
|6 kg
|1
|82g
|98g
|104g
|106g
|104g
|92g
|80g
|69g
|68g
|Mini Adult
|7 kg
|1
|92g
|112g
|120g
|121g
|120g
|107g
|93g
|81g
|80g
|Mini Adult
|8 kg
|1
|103g
|125g
|134g
|136g
|135g
|120g
|105g
|91g
|90g
|Mini Adult
|10 kg
|1
|126g
|151g
|162g
|165g
|164g
|147g
|129g
|113g
|112g
|110g