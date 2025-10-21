ROYAL CANIN® Mini Puppy è un alimento completo e bilanciato appositamente formulato per soddisfare i fabbisogni nutrizionali dei cuccioli di taglia piccola (peso da adulto non superiore ai 10kg) fino al raggiungimento dei 10 mesi di età. E’ arricchito con un acido grasso omega-3 (DHA) dimostrato scientificamente per supportare lo sviluppo cerebrale del cucciolo e favorire l’apprendimento precoce. Inoltre contribuisce allo sviluppo delle difese naturali del cucciolo grazie ad un complesso scientificamente provato, tra cui vitamina C ed E. Preziosi prebiotici (MOS) e proteine altamente digeribili favoriscono l’equilibrio del microbiota intestinale a supporto della salute digestiva. Le crocchette ROYAL CANIN® Mini Puppy sono appositamente pensate per adattarsi alla bocca piccola del cucciolo di taglia mini, favorendo la prensione ed incoraggiando la masticazione. L’azione meccanica esercitata dalla crocchetta sul dente, proprio durante la masticazione, favorisce l’igiene orale contribuendo alla salute dentale. Al raggiungimento dei 10 mesi di età, il cucciolo di taglia piccola avrà bisogno di un alimento appositamente formulato per soddisfare i fabbisogni nutrizionali legati all’età adulta. Per questo periodo ROYAL CANIN®propone Mini Adult, un alimento completo e bilanciato disponibile secco (crocchette) e umido (bocconcini in salsa).