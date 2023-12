Cos'è il cimurro?

Il cimurro è una grave patologia virale che può portare il cucciolo o il cane adulto a soffrire di tosse significativa e diarrea.

In alcuni casi i cani possono addirittura sviluppare polmonite fatale o paralisi.

Quali sono i sintomi del cimurro?

Un cucciolo o un cane adulto con cimurro mostra una serie di sintomi diversi.

Il cimurro può assumere diverse forme che spesso rendono la diagnosi difficoltosa. In generale i sintomi possono essere:

Febbre alta

Diarrea e problemi digestivi

Vomito acuto

Letargia

Depressione

Perdita di appetito

Starnuti, tosse e problemi respiratori

Problemi oculari, cutanei o nervosi

Cosa causa il cimurro?

Il cimurro viene trasmesso da cani infetti tramite starnuti e tosse oppure tramite il contatto diretto con urina, sangue o saliva. Può anche essere trasmesso con la condivisione delle ciotole dell'acqua e del cibo.

Un cucciolo può essere vaccinato contro il cimurro?

Il cimurro può essere prevenuto con la vaccinazione, quindi è importante assicurarsi che il cucciolo riceva le iniezioni necessarie all'età giusta.

Nella maggior parte dei casi i cuccioli iniziano un protocollo vaccinale all'età di sei-otto settimane. La vaccinazione contro il cimurro viene di norma somministrata tra le sette e le nove settimane di vita, con richiamo a 11-13 settimane.

Come rendersi conto se il proprio cucciolo ha bisogno di un vaccino

Alcuni vaccini sono considerati core, mentre altri sono solo consigliati (non core); questo dipende dal rischio a cui il cucciolo è esposto in base al suo stile di vita e al suo ambiente. La vaccinazione contro il cimurro fa parte dei vaccini core, quindi il cucciolo riceverà l'iniezione in linea con il protocollo concordato.

La vaccinazione copre sempre il cane dal cimurro?

Il cucciolo dovrà ricevere un richiamo dopo 12 mesi, dopodiché dovrà essere periodicamente rivaccinato per assicurarsi che sia coperto contro la malattia.

Consultate il medico veterinario in quanto potrà aiutarvi a scegliere il protocollo vaccinale migliore in base alle necessità del cucciolo, in base al luogo in cui trascorre il suo tempo e alle attività che svolge.

Cosa fare se si pensa che il cucciolo abbia il cimurro?

I sintomi del cimurro come la diarrea, talvolta con sangue, possono essere comuni anche ad altre patologie. Un'altra patologia con sintomatologia simile è la parvovirosi canina che spesso può essere fatale per cuccioli e cani adulti. Assicurarsi di aver cercato tutti i sintomi e indagato il modo in cui questi influiscono sul comportamento normale del cane.

Se il cucciolo ha diarrea ma si comporta normalmente, la prima cosa da fare è controllare cosa ha mangiato. I cuccioli sono spesso curiosi e tendono a mangiare cose che non dovrebbero mangiare, per questo è importante fare attenzione quando non si è in casa.

In caso di presenza di altri sintomi di cimurro, consultare subito il medico veterinario. Il medico veterinario effettuerà una serie di esami biochimici e delle urine per determinare se il cucciolo è stato infettato e consiglierà la migliore terapia da intraprendere.

Effettuare le giuste vaccinazioni come parte del protocollo concordato con il medico veterinario è molto importante per il cucciolo. Una volta che il cucciolo arriva a casa, assicurarsi di contattare il medico veterinario entro i primi giorni per far sì che riceva le giuste vaccinazioni al momento giusto in modo da mantenerlo sempre in salute.

In caso di domande sul cimurro, consulta il tuo medico veterinario, il quale potrà fornire informazioni sulla malattia, la sua prevenzione ed eventuali cure.