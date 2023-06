Digestione e microflora del cane

Ma, ti chiederai, qual è il ruolo della microflora intestinale? Be', è composta da diversi batteri, in equilibrio tra loro che contribuiscono alla salute del cane, supportando il processo digestivo.

Perché è importante supportare la salute digestiva dei cuccioli?

I cuccioli non sono ancora cani adulti e questo significa che il loro apparato digerente è ancora fragile e non ha ancora acquisito le piene capacità digestive tipiche di un soggetto adulto. Ciò significa che, durante le prime settimane di vita, sono in grado di digerire ed assimilare solo il latte materno o un sostituto del latte con composizione analoga ma tanto deve ancora accadere nel corso della crescita per far si che i cuccioli inizino a digerire i cibi solidi. Infatti, anche durante lo svezzamento, la funzione digestiva di un cucciolo non è ancora totalmente sviluppata e per tale motivo è importante propendere per degli alimenti che tengano in considerazione questo aspetto.

In che modo l’alimentazione può contribuire alla salute digestiva?

Un’alimentazione completa e bilanciata arricchita in nutrienti specifici e altamente digeribili supporta la salute digestiva, contribuendo quindi alla crescita armoniosa del cucciolo. Proteine altamente digeribili, unitamente a quantitativi adattati di fibre aiutano il mantenimento della salute digestiva. Ecco perché consigliamo di nutrire il cucciolo con alimenti specifici appositamente formulati per la crescita, contenenti proteine attentamente selezionate e altamente digeribili. Nutrienti strategici come i prebiotici (MOS) favoriscono l’equilibrio della microflora intestinale a supporto della salute digestiva e del benessere del cucciolo.