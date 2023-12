La decisione di castrare il proprio cane deve essere presa dopo attenta valutazione. L'intervento implica numerosi benefici sia per il cane, sia per il proprietario e il suo ambiente domestico, tuttavia comporta alcuni cambiamenti comportamentali del tuo cucciolo.

Cos'è la castrazione?

Sebbene talvolta venga usato per animali di entrambi i generi, il termine "castrazione" indica l'intervento chirurgico effettuato su un cane maschio. Si tratta di un'operazione chirurgica mirata a impedirgli di riprodursi. Tale processo viene chiamato anche sterilizzazione.

In cosa consiste la castrazione?

L'operazione deve essere eseguita da un Medico Veterinario. Il tipo più comune di castrazione prevede la rimozione completa dei testicoli dell'animale, allo scopo di impedire al cucciolo di produrre sperma e fecondare la femmina in caso di accoppiamento.

Qual è l'età appropriata per far castrare un cane?

Il Medico Veterinario sarà in grado di consigliare il momento migliore e più sicuro per castrare un cucciolo e saprà anche raccomandarti la nutrizione adeguata durante il periodo dopo la castrazione.

Cosa devo sapere qualora decidessi di castrare il mio cane?

La castrazione può apportare numerosi benefici alla salute e al benessere del tuo cane e avere un impatto positivo sul tuo ambiente domestico poiché:

riduce il vagabondaggio, l'aggressività e l'ostilità verso gli altri cani;

può eliminare o ridurre la possibilità che altri cani entrino nel tuo territorio per marcare;

riduce il rischio di fuga del tuo cane;

previene le cucciolate indesiderate e le malattie a trasmissione sessuale;

può ridurre l'aggressività.

Tuttavia, alcuni studi suggeriscono che i cuccioli castrati hanno maggiori possibilità di sviluppare tumori ossei e prostatici rispetto ai cani non castrati.

Quale tipo di alimentazione è adatta al mio cucciolo castrato?

Dopo la castrazione, il metabolismo del tuo cane cambia. Questo influenza il suo fabbisogno energetico e può rappresentare un problema poiché l'aumento di peso è un fattore di rischio molto concreto per diverse patologie. Tale situazione può verificarsi nel giro di poche settimane o mesi, pertanto è essenziale essere preparati qualora si decida di far castrare il proprio cucciolo.



I nuovi fabbisogni nutrizionali devono essere presi in considerazione attraverso l’uso di alimenti su misura per cani castrati. Il Medico Veterinario saprà consigliarti su come tenere sotto controllo il peso del tuo cane e come adeguare la sua alimentazione durante il periodo post-operatorio.



La castrazione è un intervento molto comune, che può rendere più docile il tuo cucciolo e più tranquilla la sua vita nell'ambito del nucleo familiare. Tuttavia, la scelta di castrare il tuo cane è solo tua, pertanto, se hai dei dubbi in proposito, chiedi consiglio al tuo Medico Veterinario.