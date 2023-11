La rinotracheite infettiva canina è una malattia respiratoria molto contagiosa. Si trasmette da cane a cane tramite il contatto diretto o tramite oggetti condivisi come cibo o ciotole d'acqua. Per questo motivo, si diffonde in modo particolarmente veloce in ambienti come canili, asili per cani o mostre canine.

Il sintomo più comune è una forte tosse secca, che può essere seguita da conati di vomito. Altri sintomi includono naso che cola, starnuti e secrezione oculare. I casi più gravi di rinotracheite infettiva canina si riscontrano nei cuccioli e nei cani più giovani poiché le loro difese naturali sono più deboli. Per tale motivo, assicurati che il tuo cucciolo sia stato vaccinato contro questa malattia.