Cibi fritti e grassi

Proprio come per le persone, gli alimenti fritti e grassi sono poco salutari anche per i cani. I cibi ad elevato contenuto di grassi infatti, causargli disturbi gastrici e, in alcuni casi, possono anche favorire l'insorgenza di patologie quali ad esempio la pancreatite. Inoltre, un consumo regolare di questo tipo di alimenti può essere causa di obesità e delle problematiche ad essa associate.

Aglio e cipolla

Molte persone cucinano regolarmente utilizzando cipolla e aglio, ma per i cani questi ingredienti sono tossici. Indipendentemente dal fatto che siano cotti o crudi, se assunti dal tuo cane, questi alimenti possono danneggiare i suoi globuli rossi e quindi possono essere causa di anemia.

Uva e uva sultanina

Salutari per l’essere umano, questi frutti sono però estremamente tossici per i cani. La loro ingestione è responsabile infatti di conseguenze anche gravi per la salute dei nostri amici a quattro zampe perché possono portare a insufficienza renale acuta.

Noci

Anche se possono sembrarti salutari, evita di dar da mangiare noci al tuo cane. Le loro dimensioni potrebbero essere causa di soffocamento, mentre i grassi di cui sono ricche possono causare disturbi gastrici nel tuo amico a quattro zampe. In particolare, è stato dimostrato che le noci di macadamia sono estremamente velenose per i cani. Sebbene raramente siano letali, possono causare difficoltà motorie, vomito, letargia e tremori.

Latte, panna e formaggio

Man mano che i cani crescono, la loro capacità di digerire i latticini diminuisce in seguito alla mancanza degli enzimi preposti a tale attività. Ciò significa che, qualora ingerissero latte, panna o formaggio, potrebbero manifestare problematiche di natura digestiva quali vomito e diarrea.

Se pensi che il tuo cane possa aver ingerito qualcosa che potrebbe fargli male, consulta immediatamente il tuo medico veterinario. Dovresti inoltre tenere questi alimenti tossici fuori dalla sua portata, per avere la certezza che mangi solo ciò che è più indicato per lui.