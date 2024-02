Sottoporsi ad intervento chirurgico può essere un'esperienza stressante per il cane. Come gli esseri umani, anche i cani necessitano di riposo e convalescenza dopo un'operazione, e durante questo periodo di tempo hanno bisogno di essere nutriti in maniera adeguata. Scopriamo come l'alimentazione può sostenere il suo recupero e aiutare a evitare i problemi intestinali del cane dopo un intervento.

Come alimentare un cane dopo un intervento chirurgico

In base al tipo di intervento chirurgico a cui il cane è stato sottoposto, il Medico Veterinario saprà offrirti dei consigli mirati su come nutrirlo al meglio. Alcuni interventi chirurgici potrebbero prevedere l'inserimento di un sondino che raggiunga direttamente lo stomaco o l'esofago del cane.

In tali situazioni sarà necessario ricorrere ad alimenti dalle consistenze specifiche che possano essere offerti tramite sondino o siringa. Alimenti liquidi, alimenti umidi e crocchette reidratate possono essere delle opzioni, a patto che le consistenze e le dimensioni a seconda dei casi siano proporzionate al diametro del sondino per non ostruirlo.

Durante la convalescenza, potrebbe essere utile aiutare il cane a nutrirsi. Posizionare ad esempio le ciotole con il cibo e l'acqua su un ripiano più in alto, piuttosto che sul pavimento, può favorire il transito del cibo verso lo stomaco, contribuendo alla salute digestiva. I cani di taglia piccola possono essere nutriti tenendoli in braccio, con la testa sulle spalle del proprietario.