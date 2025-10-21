Gastrointestinal Puppy
Alimento secco per cani
IT - Alimento dietetico completo per cani - Speciale cuccioli
DETTAGLI PRODOTTO
Benefici: Supporto alla digestione - Crescita ottimale - Supporto del microbioma ROYAL CANIN® Gastrointestinal Puppy è specificamente formulato per aiutare a supportare la salute digestiva del tuo cucciolo nei casi di diarrea cronica o di sensibilità gastrointestinali simili. Questo alimento è formulato per fornire elevati livelli energetici e contenuti adattati di nutrienti per soddisfare le esigenze del cucciolo durante la fase di crescita. Questa formula altamente digeribile è arricchita con un contenuto adattato di fibre e di prebiotici per aiutare a favorire la salute digestiva e il corretto transito intestinale ma anche per favorire il benessere intestinale e la salute del microbioma. Come parte della gamma ROYAL CANIN® Veterinary Nutrition™, è importante che questo prodotto venga somministrato al tuo animale solo se consigliato da un Medico Veterinario. Il passaggio da un alimento ad un altro deve essere agevole e graduale su un periodo di 7-10 giorni. Assicurati di fornire la giusta quantità giornaliera di alimento, soprattutto in caso di abbinamento secco più umido. Per soddisfare le preferenze individuali di ogni cucciolo, ROYAL CANIN® Gastrointestinal Puppy è disponibile anche in versione umida nella consistenza mousse ultra soffice.* *Questi prodotti sono adatti anche alle cagne durante la gestazione e la lattazione. *In base alla disponibilità del prodotto.
BENEFICI
SUPPORTO DEL MICROBIOMA
Formula con prebiotici selezionati per favorire il benessere intestinale e la salute del microbioma.
CRESCITA OTTIMALE
Formula altamente energetica con un contenuto adattato di nutrienti (tra cui proteine e calcio) per soddisfare le esigenze del cucciolo durante la fase di crescita.
SUPPORTO ALLA DIGESTIONE
Formula altamente digeribile con un contenuto adattato di fibre per favorire la salute digestiva e il corretto transito intestinale.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
|GESTATION (in weeks)
|2Kg
|2Kg
|5kg
|5kg
|10kg
|10kg
|20kg
|20kg
|30kg
|30kg
|40kg
|40kg
|Grams
|Cups
|Grams
|Cups
|Grams
|Cups
|Grams
|Cups
|Grams
|Cups
|Grams
|Cups
|1-5
|44
|3/8
|87
|6/8
|146
|1+3/8
|246
|2+2/8
|333
|3+1/8
|413
|3+7/8
|6-7
|48-52
|4/8
|96-104
|7/8-1
|161-175
|1+4/8-1+5/8
|270-295
|2+4/8-2+6/8
|366-400
|3+3/8-3+6/8
|454-496
|4+2/8-4+5/8
|8-9
|4/8-5/8
|113-122
|1-1+1/8
|190-204
|1+6/8-1+7/8
|319-344
|3-3+1/8
|433-466
|4-4+3/8
|537-578
|5-5+3/8
|ADULT WEIGHT
|PUPPY'S AGE (in months)
|2Kg
|2Kg
|5kg
|5kg
|10kg
|10kg
|20Kg
|20Kg
|30Kg
|30Kg
|40Kg
|40Kg
|Grams
|Cups
|Grams
|Cups
|Grams
|Cups
|Grams
|Cups
|Grams
|Cups
|Grams
|Cups
|1-2
|39-47
|3/8
|65-90
|5/8-7/8
|90-141
|7/8-1+2/8
|129-226
|1+2/8-2+1/8
|142-248
|1+3/8-2+2/8
|156-269
|1+4/8-2+4/8
|3-4
|52-53
|4/8
|101-106
|7/8-1
|165-176
|1+4/8-1+5/8
|272-293
|2+4/8-2+6/8
|311-338
|2+7/8-3+1/8
|349-384
|3+2/8-3+4/8
|5-6
|53-46
|4/8-3/8
|106-96
|1-7/8
|179-178
|1+5/8
|300
|2+6/8
|373-406
|3+4/8-3+6/8
|447-504
|4+1/8-4+5/8
|7-8
|39-38
|3/8
|86-76
|6/8
|161-144
|1+5/8-1+4/8
|279-260
|2+5/8-2+3/8
|407-379
|3+6/8-3+4/8
|505-474
|4+5/8-4+3/8
|9-10
|38
|3/8
|76-75
|6/8
|129-128
|1+3/8-1+2/8
|238-216
|2+2/8-2
|353-321
|3+2/8-3
|444-413
|4+1/8-3+7/8
|11-12
|--
|--
|--
|--
|126
|1+1/8
|214-212
|2
|292-290
|2+6/8-2+5/8
|388-363
|3+5/8-3+3/8