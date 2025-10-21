Benefici: Supporto alla digestione - Crescita ottimale - Supporto del microbioma ROYAL CANIN® Gastrointestinal Puppy è specificamente formulato per aiutare a supportare la salute digestiva del tuo cucciolo nei casi di diarrea cronica o di sensibilità gastrointestinali simili. Questo alimento è formulato per fornire elevati livelli energetici e contenuti adattati di nutrienti per soddisfare le esigenze del cucciolo durante la fase di crescita. Questa formula altamente digeribile è arricchita con un contenuto adattato di fibre e di prebiotici per aiutare a favorire la salute digestiva e il corretto transito intestinale ma anche per favorire il benessere intestinale e la salute del microbioma. Come parte della gamma ROYAL CANIN® Veterinary Nutrition™, è importante che questo prodotto venga somministrato al tuo animale solo se consigliato da un Medico Veterinario. Il passaggio da un alimento ad un altro deve essere agevole e graduale su un periodo di 7-10 giorni. Assicurati di fornire la giusta quantità giornaliera di alimento, soprattutto in caso di abbinamento secco più umido. Per soddisfare le preferenze individuali di ogni cucciolo, ROYAL CANIN® Gastrointestinal Puppy è disponibile anche in versione umida nella consistenza mousse ultra soffice.* *Questi prodotti sono adatti anche alle cagne durante la gestazione e la lattazione. *In base alla disponibilità del prodotto.