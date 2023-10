ROYAL CANIN® Gastrointestinal Moderate Calorie secco è un alimento dietetico completo per cani, destinato a ridurre il rischio dei disturbi acuti dell’assorbimento intestinale e supportare la digestione. Ingredienti a elevata digeribilità. Adeguato livello di elettroliti. Ridotta concentrazione di grassi. Raccomandazioni: Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso. Utilizzare Gastrointestinal Moderate Calorie secco da 1 a 2 settimane durante le diarree acute ed i periodi di convalescenza successivi. In caso di disturbi digestivi, utilizzare da 3 a 12 settimane e per tutta la vita in caso di insufficienza pancreatica cronica.

