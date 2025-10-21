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Alimento secco per cani

IT - Alimento dietetico completo per cani

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Formati disponibili

2 kgkg 2

7.5 kgkg 7.5

15 kgkg 15

Qual è la porzione più adatta?

Disponibilità

Questo è un alimento dietetico. Per capire se è giusto per il tuo pet, chiedi maggiori informazioni al tuo Medico Veterinario.

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DETTAGLI PRODOTTO

Benefici: Supporto alla digestione - Alto contenuto di energia - Supporto del microbioma ROYAL CANIN® Gastrointestinal è specificamente formulato per aiutare a supportare la salute digestiva del tuo cane nei casi di diarrea acuta e cronica, di cattiva digestione o di sensibilità gastrointestinali simili. Formula altamente digeribile con un contenuto adattato di fibre per favorire la salute digestiva e il corretto transito intestinale. Alto contenuto di energia per ridurre il volume dei pasti e alleggerire il carico intestinale. Formula con prebiotici selezionati per favorire il benessere intestinale e la salute del microbioma. Come parte della gamma ROYAL CANIN® Veterinary Nutrition™, è importante che questo prodotto venga somministrato al tuo animale solo se consigliato da un Medico Veterinario. Il passaggio da un alimento ad un altro deve essere agevole e graduale su un periodo di 7-10 giorni. Assicurati di fornire la giusta quantità giornaliera di alimento. Possibilità di abbinamento secco più umido: Per soddisfare le preferenze individuali di ogni cane, ROYAL CANIN® Gastrointestinal è disponibile anche in versione umida nella consistenza morbido paté.* L’abbinamento secco più umido offre al tuo cane una varietà di consistenze, aiutando a stimolare l’appetito. L’alimento umido offre un aroma ricco e il contenuto di umidità aiuta a mantenere idratato il tuo animale, mentre l’alimento secco fornisce nutrimento in piccole porzioni per evitare di sovraccaricare il tratto gastrointestinale. *In base alla disponibilità del prodotto.

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BENEFICI

SUPPORTO DEL MICROBIOMA

Formula con prebiotici selezionati per favorire il benessere intestinale e la salute del microbioma.

ALTO CONTENUTO DI ENERGIA

Alto contenuto di energia per ridurre il volume dei pasti e alleggerire il carico intestinale.

SUPPORTO ALLA DIGESTIONE

Formula altamente digeribile con un contenuto adattato di fibre per favorire la salute digestiva e il corretto transito intestinale.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Quali sono le indicazioni di smaltimento dell’imballo del mio prodotto Royal Canin®?

Ci preoccupiamo della salute e del benessere del tuo animale ma anche dell’ambiente in cui vivono. Qui puoi trovare le informazioni necessarie per lo smaltimento dell’imballo dei tuoi prodotti Royal Canin®Scarica la guida
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