Gastrointestinal Adult
Alimento secco per cani
IT - Alimento dietetico completo per cani
DETTAGLI PRODOTTO
Benefici: Supporto alla digestione - Alto contenuto di energia - Supporto del microbioma ROYAL CANIN® Gastrointestinal è specificamente formulato per aiutare a supportare la salute digestiva del tuo cane nei casi di diarrea acuta e cronica, di cattiva digestione o di sensibilità gastrointestinali simili. Formula altamente digeribile con un contenuto adattato di fibre per favorire la salute digestiva e il corretto transito intestinale. Alto contenuto di energia per ridurre il volume dei pasti e alleggerire il carico intestinale. Formula con prebiotici selezionati per favorire il benessere intestinale e la salute del microbioma. Come parte della gamma ROYAL CANIN® Veterinary Nutrition™, è importante che questo prodotto venga somministrato al tuo animale solo se consigliato da un Medico Veterinario. Il passaggio da un alimento ad un altro deve essere agevole e graduale su un periodo di 7-10 giorni. Assicurati di fornire la giusta quantità giornaliera di alimento. Possibilità di abbinamento secco più umido: Per soddisfare le preferenze individuali di ogni cane, ROYAL CANIN® Gastrointestinal è disponibile anche in versione umida nella consistenza morbido paté.* L’abbinamento secco più umido offre al tuo cane una varietà di consistenze, aiutando a stimolare l’appetito. L’alimento umido offre un aroma ricco e il contenuto di umidità aiuta a mantenere idratato il tuo animale, mentre l’alimento secco fornisce nutrimento in piccole porzioni per evitare di sovraccaricare il tratto gastrointestinale. *In base alla disponibilità del prodotto.
BENEFICI
SUPPORTO DEL MICROBIOMA
Formula con prebiotici selezionati per favorire il benessere intestinale e la salute del microbioma.
ALTO CONTENUTO DI ENERGIA
Alto contenuto di energia per ridurre il volume dei pasti e alleggerire il carico intestinale.
SUPPORTO ALLA DIGESTIONE
Formula altamente digeribile con un contenuto adattato di fibre per favorire la salute digestiva e il corretto transito intestinale.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
|MIX-FEEDING DOG
|BODY CONDITION
|DOG'S WEIGHT kg
|CAN
|THIN
|THIN
|NORMAL
|NORMAL
|OVERWEIGHT
|OVERWEIGHT
|Grams
|Cups (240cm^3)
|Grams
|Cups (240cm^3)
|Grams
|Cups (240cm^3)
|2
|1/4
|0
|0
|16
|1/8
|10
|1/8
|4
|1/2
|29
|2/8
|19
|2/8
|8
|1/8
|6
|1/2
|59
|5/8
|45
|4/8
|32
|3/8
|8
|1/2
|87
|7/8
|70
|6/8
|53
|4/8
|10
|1/2
|114
|1 + 1/8
|93
|1
|73
|6/8
|15
|1
|117
|1 + 2/8
|90
|7/8
|62
|5/8
|20
|1
|173
|1 + 6/8
|139
|1 + 4/8
|104
|1 + 1/8
|25
|1
|225
|2 + 3/8
|185
|1 + 7/8
|144
|1 + 4/8
|30
|1
|275
|2 + 7/8
|228
|2 + 3/8
|182
|1 + 7/8
|35
|1
|323
|3 + 3/8
|270
|2 + 7/8
|218
|2 + 2/8
|40
|1
|368
|3 + 7/8
|311
|3 + 2/8
|253
|2 + 5/8
|45
|1
|413
|4 + 2/8
|350
|3 + 5/8
|287
|3
|50
|1
|456
|4 + 6/8
|388
|4
|320
|3 + 3/8
|55
|1
|498
|5 + 2/8
|425
|4 + 3/8
|352
|3 + 5/8
|60
|1
|540
|5 + 5/8
|461
|4 + 6/8
|383
|4
|70
|1
|620
|6 + 4/8
|532
|5 + 4/8
|444
|4 + 5/8
|80
|1
|697
|7 + 2/8
|600
|6 + 2/8
|502
|5 + 2/8
|DOG’S WEIGHT (kg)
|BODY CONDITION
|THIN
|THIN
|NORMAL
|NORMAL
|OVERWEIGHT
|OVERWEIGHT
|Grams
|Grams
|Cups
|Grams
|Cups
|2
|51
|4/8
|45
|4/8
|39
|3/8
|4
|86
|7/8
|75
|6/8
|65
|5/8
|6
|116
|1 + 2/8
|102
|1 + 1/8
|88
|7/8
|8
|144
|1 + 4/8
|127
|1 + 3/8
|110
|1 + 1/8
|10
|170
|1 + 6/8
|150
|1 + 5/8
|129
|1 + 3/8
|15
|231
|2 + 3/8
|203
|2 + 1/8
|175
|1 + 7/8
|20
|287
|3
|252
|2 + 5/8
|218
|2 + 2/8
|25
|339
|3 + 4/8
|298
|3 + 1/8
|257
|2 + 5/8
|30
|388
|4
|342
|3 + 5/8
|295
|3 + 1/8
|35
|436
|4 + 4/8
|384
|4
|331
|3 + 4/8
|40
|482
|5
|424
|4 + 3/8
|366
|3 + 7/8
|45
|526
|5 + 4/8
|463
|4 + 7/8
|400
|4 + 1/8
|50
|570
|6
|501
|5 + 2/8
|433
|4 + 4/8
|55
|612
|6 + 3/8
|538
|5 + 5/8
|465
|4 + 7/8
|60
|653
|6 + 6/8
|575
|6
|496
|5 + 1/8
|70
|733
|7 + 5/8
|645
|6 + 6/8
|557
|5 + 6/8
|80
|810
|8 + 4/8
|713
|7 + 3/8
|616
|6 + 3/8