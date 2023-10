Alimento dietetico completo per Cani adulti. ROYAL CANIN® Gastrointestinal Low Fat secco è un alimento dietetico completo per cani indicato per la regolazione del metabolismo dei lipidi in caso di iperlipidemia.Questo alimento contiene una ridotta concentrazione di grassi ed un’alta concentrazione di acidi grassi essenziali. Raccomandazioni: Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego. Utilizzare inizialmente Gastrointestinal Low Fat secco fino a 2 mesi in caso di iperlipidemia.

Di più