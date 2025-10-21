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Gastrointestinal Low Fat
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Alimento secco per cani

IT - Alimento dietetico completo per cani adulti

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Formati disponibili

1.5 kgkg 1.5

6 kgkg 6

12 kgkg 12

Qual è la porzione più adatta?

Disponibilità

Questo è un alimento dietetico. Per capire se è giusto per il tuo pet, chiedi maggiori informazioni al tuo Medico Veterinario.

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DETTAGLI PRODOTTO

Benefici: Ridotto tenore di grassi / Contenuto equilibrato di fibre/ Supporto alla digestione ROYAL CANIN® Gastrointestinal Low Fat è specificamente formulato per aiutare a sostenere la salute dell'apparato digerente del tuo cane in caso di sensibilità gastrointestinale. Questa dieta è fatta su misura per per la gestione nutrizionale dei cani che necessitano di una dieta a ridotta concentrazione lipidica Il limitato contenuto di fibre alimentari permette un apporto energetico adeguato nonostante la restrizione di grassi nella dieta. Questa formula altamente digeribile ha un contenuto adattato di fibre, tra cui prebiotici, per favorire la salute digestiva e il corretto transito intestinale. Come parte della gamma Gastrointestinal ROYAL CANIN®, è importante che questo prodotto venga somministrato al tuo animale domestico solo su consiglio di un medico veterinario. La transizione del tuo animale domestico da una dieta all'altra dovrebbe essere un processo lento e graduale nell'arco di un periodo di 7-10 giorni. Assicurati di seguire la corretta quantità di razionamento, specialmente durante l'alimentazione mista. Per soddisfare le preferenze individuali di ogni cane, ROYAL CANIN® Gastrointestinal Low Fat è disponibile anche come alimento umido con la consistenza morbido paté.* *Soggetto a disponibilità del prodotto

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BENEFICI

RIDOTTO TENORE DI GRASSI

Per la gestione nutrizionale dei cani che necessitano di una dieta a ridotta concentrazione lipidica.

CONTENUTO EQUILIBRATO DI FIBRE

Il limitato contenuto di fibre alimentari permette un apporto energetico adeguato nonostante la restrizione di grassi nella dieta.

SUPPORTO ALLA DIGESTIONE

Una formula altamente digeribile con un contenuto adattato di fibre, tra cui prebiotici, per favorire la salute digestiva e il corretto transito intestinale.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Quali sono le indicazioni di smaltimento dell’imballo del mio prodotto Royal Canin®?

Ci preoccupiamo della salute e del benessere del tuo animale ma anche dell’ambiente in cui vivono. Qui puoi trovare le informazioni necessarie per lo smaltimento dell’imballo dei tuoi prodotti Royal Canin®Scarica la guida
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