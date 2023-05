Come prevenire i disturbi di stomaco nel cane

Tutti i cani possono soffrire occasionalmente di disturbi di stomaco, ma l'età, la razza, la taglia e lo stile di vita possono renderlo più propenso a soffrire di questa patologia. Per fortuna esistono dei modi per aiutarlo a prevenire i disturbi di stomaco e a mantenere il suo apparato digerente in salute in ogni stadio della sua vita.

Digestione del cane

Il sano funzionamento dell'apparato digerente del cane è essenziale per garantire che assorba tutti i nutrienti necessari dal cibo. La vasta area superficiale dell'intestino tenue è ricoperta di cellule che coadiuvano l'assorbimento di vitamine, minerali e altri nutrienti e ospita la maggior parte delle cellule immunitarie dell'organismo. L'intero tratto gastrointestinale ospita la microflora, ovvero i batteri che aiutano a mantenere l'apparato digerente in salute; tali batteri possono essere influenzati dal cibo che il cane ingerisce.

Quali sono i sintomi dei disturbi di stomaco del cane?

Se il cane ha disturbi di stomaco, può presentare diarrea, feci morbide e non formate, e vomito. Può inoltre mostrare disagio e distensione addominale. Le patologie digestive croniche sono anche accompagnate da sintomi come perdita di peso e pelo poco brillante.

Come evitare i problemi di stomaco nei cuccioli

I cuccioli sono particolarmente propensi a soffrire di disturbi di stomaco e diarrea. Il loro apparato digerente non è ancora del tutto sviluppato. Presentano inoltre un "immunity gap", ovvero le difese naturali del cucciolo non sono più protette dagli anticorpi trasmessi dalla mamma, ma devono ora produrre i loro propri anticorpi in modo efficiente. Un disturbo di stomaco nel cucciolo al di sotto delle tre settimane di età può anche indicare una patologia più grave potenzialmente fatale.

È possibile mantenere in salute l'apparato digerente del cucciolo somministrando del cibo con dei nutrienti per mantenerlo in salute ed evitando di cambiare la sua alimentazione troppo rapidamente. È inoltre importante assicurarsi che il cucciolo venga vaccinato quando raccomandato dal Medico Veterinario.