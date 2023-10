Maxi Digestive Care

DETTAGLI PRODOTTO

ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI E MATURI DI GRANDE TAGLIA (TRA 26 E 44 KG) - OLTRE 15 MESI DI ETÀ CANI CON SENSIBILITÀ DIGESTIVA RISULTATI PROVATI: fino al 97% di qualità ottimale delle feci* MIGLIORA LA QUALITÀ DELLE FECI Un alimento dalla formula precisa e nutrizionalmente equilibrata che contribuisce al mantenimento della salute digestiva. Contiene proteine altamente digeribili (L.I.P.) ed una miscela di prebiotici e di fibre per promuovere l’equilibrio della flora intestinale e contribuire al miglioramento della qualità delle feci. *Studio interno Royal Canin IN QUALI ALTRI MODI PUOI AIUTARE IL TUO CANE? Evita di offrire al cane cibo destinato al consumo umano o snack ricchi di grassi. Attieniti ai consigli di alimentazione rilasciati, seguendo una routine quotidiana ben precisa. In caso di domande o dubbi sulla salute del tuo cane, contatta il tuo Medico Veterinario.

