Junior Giant
Alimento secco per cani
Alimento completo per cani - Speciale cuccioli di taglia gigante (peso da adulto superiore a 45 kg) - Da 8 a 18/24 mesi di età
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DETTAGLI PRODOTTO
ROYAL CANIN® Giant Junior è un alimento completo e bilanciato appositamente formulato per con quantitativi adattati in specifici nutrienti per soddisfare i fabbisogni nutrizionali dei cuccioli di taglia gigante (peso da adulto superiore ai 45kg) e supportare lo sviluppo delle masse muscolari durante la seconda fase di crescita tra gli 8 e i 18/24 mesi di età. Contribuisce allo sviluppo delle difese naturali del cucciolo grazie ad un complesso scientificamente provato, tra cui vitamina C ed E. I cani di taglia gigante hanno un apparato digerente sensibile e possono manifestare episodi di emissioni di feci molli e flatulenze. Una combinazione di prebiotici (MOS) e proteine altamente digeribili favorisce l’equilibrio del microbiota intestinale a supporto della salute digestiva. La forma e la dimensione delle crocchette di ROYAL CANIN® Giant Junior sono state appositamente pensate per favorire la prensione ed incoraggiare la masticazione, rallentando così la velocità di ingestione. È importante perché i cani di taglia gigante devono mangiare lentamente per ridurre il rischio di torsione gastrica. Al raggiungimento dei 18/24 mesi di età, il cucciolo di taglia gigante avrà bisogno di un alimento appositamente formulato per soddisfare i fabbisogni nutrizionali legati all’età adulta. Per questo periodo, ROYAL CANIN® propone Giant Adult.
BENEFICI
ROYAL CANIN
Fondata nel 1968 da un Medico Veterinario ed ispirata dalla medicina veterinaria all’avanguardia, la nutrizione salute di Royal Canin supporta il benessere di gatti e cani.
IMPEGNO ALLA SOSTENIBILITA'
SENZA AROMI ARTIFICIALI SENZA COLORANTI ARTIFICIALI CONTIENE ANTIOSSIDANTI NATURALI
DIFESE NATURALI OTTIMALI
Contribuisce allo sviluppo delle difese naturali del cucciolo grazie ad un complesso scientificamente provato, tra cui vitamina C ed E.
2° FASE DELLA CRESCITA: SVILUPPO MUSCOLARE
Un cucciolo di taglia gigante sviluppa più muscolatura durante la seconda fase della crescita. Un contenuto in proteine adattato supporta lo sviluppo delle masse muscolari da 8 a 18/24 mesi di età
SUPPORTO DEL MICROBIOMA
Combinazione di prebiotici (MOS) e di proteine altamente digeribili per favorire l’equilibrio del microbiota intestinale a supporto della salute digestiva.
CROCCHETTE DI DIMENSIONE ADATTATA
Crocchette di dimensione adattata alla mascella del cucciolo di taglia Giant
PACKAGING TEXT
Pack con tecnologia easyopen & zipsystem Confezionato in atmosfera protettiva per preservare più a lungo la freschezza e le qualità nutrizionali.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
|Età in mesi
|Quantità giornaliere - Peso da adulto 45kg
|Quantità giornaliere - Peso da adulto 60kg
|Quantità giornaliere - Peso da adulto 70kg
|Quantità giornaliere - Peso da adulto 80kg
|Quantità giornaliere - Peso da adulto 90kg
|Quantità giornaliere - Peso da adulto 100kg
|8 mesi
|594 grammi
|742 grammi
|834 grammi
|921 grammi
|1006 grammi
|1089 grammi
|10 mesi
|519 grammi
|655 grammi
|783 grammi
|883 grammi
|964 grammi
|1044 grammi
|14 mesi
|425 grammi
|533 grammi
|602 grammi
|700 grammi
|765 grammi
|828 grammi
|18 mesi
|GIANT ADULT
|526 grammi
|595 grammi
|660 grammi
|721 grammi
|781 grammi
|24 mesi
|GIANT ADULT
|GIANT ADULT
|GIANT ADULT
|GIANT ADULT
|GIANT ADULT
|GIANT ADULT