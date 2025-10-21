JUNIOR - GIANT

ROYAL CANIN® Giant Junior è un alimento completo e bilanciato appositamente formulato per con quantitativi adattati in specifici nutrienti per soddisfare i fabbisogni nutrizionali dei cuccioli di taglia gigante (peso da adulto superiore ai 45kg) e supportare lo sviluppo delle masse muscolari durante la seconda fase di crescita tra gli 8 e i 18/24 mesi di età. Contribuisce allo sviluppo delle difese naturali del cucciolo grazie ad un complesso scientificamente provato, tra cui vitamina C ed E. I cani di taglia gigante hanno un apparato digerente sensibile e possono manifestare episodi di emissioni di feci molli e flatulenze. Una combinazione di prebiotici (MOS) e proteine altamente digeribili favorisce l’equilibrio del microbiota intestinale a supporto della salute digestiva. La forma e la dimensione delle crocchette di ROYAL CANIN® Giant Junior sono state appositamente pensate per favorire la prensione ed incoraggiare la masticazione, rallentando così la velocità di ingestione. È importante perché i cani di taglia gigante devono mangiare lentamente per ridurre il rischio di torsione gastrica. Al raggiungimento dei 18/24 mesi di età, il cucciolo di taglia gigante avrà bisogno di un alimento appositamente formulato per soddisfare i fabbisogni nutrizionali legati all’età adulta. Per questo periodo, ROYAL CANIN® propone Giant Adult.