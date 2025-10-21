JUNIOR - GIANT

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Alimento secco per cani

Alimento completo per cani - Speciale cuccioli di taglia gigante (peso da adulto superiore a 45 kg) - Da 8 a 18/24 mesi di età

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Formato: 3.5 kg
8,45 €/kg
5,50 €/kg
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DETTAGLI PRODOTTO

ROYAL CANIN® Giant Junior è un alimento completo e bilanciato appositamente formulato per con quantitativi adattati in specifici nutrienti per soddisfare i fabbisogni nutrizionali dei cuccioli di taglia gigante (peso da adulto superiore ai 45kg) e supportare lo sviluppo delle masse muscolari durante la seconda fase di crescita tra gli 8 e i 18/24 mesi di età. Contribuisce allo sviluppo delle difese naturali del cucciolo grazie ad un complesso scientificamente provato, tra cui vitamina C ed E. I cani di taglia gigante hanno un apparato digerente sensibile e possono manifestare episodi di emissioni di feci molli e flatulenze. Una combinazione di prebiotici (MOS) e proteine altamente digeribili favorisce l’equilibrio del microbiota intestinale a supporto della salute digestiva. La forma e la dimensione delle crocchette di ROYAL CANIN® Giant Junior sono state appositamente pensate per favorire la prensione ed incoraggiare la masticazione, rallentando così la velocità di ingestione. È importante perché i cani di taglia gigante devono mangiare lentamente per ridurre il rischio di torsione gastrica. Al raggiungimento dei 18/24 mesi di età, il cucciolo di taglia gigante avrà bisogno di un alimento appositamente formulato per soddisfare i fabbisogni nutrizionali legati all’età adulta. Per questo periodo, ROYAL CANIN® propone Giant Adult.

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product details accompanying image

BENEFICI

ROYAL CANIN

Fondata nel 1968 da un Medico Veterinario ed ispirata dalla medicina veterinaria all’avanguardia, la nutrizione salute di Royal Canin supporta il benessere di gatti e cani.

IMPEGNO ALLA SOSTENIBILITA'

SENZA AROMI ARTIFICIALI SENZA COLORANTI ARTIFICIALI CONTIENE ANTIOSSIDANTI NATURALI

DIFESE NATURALI OTTIMALI

Contribuisce allo sviluppo delle difese naturali del cucciolo grazie ad un complesso scientificamente provato, tra cui vitamina C ed E.

2° FASE DELLA CRESCITA: SVILUPPO MUSCOLARE

Un cucciolo di taglia gigante sviluppa più muscolatura durante la seconda fase della crescita. Un contenuto in proteine adattato supporta lo sviluppo delle masse muscolari da 8 a 18/24 mesi di età

SUPPORTO DEL MICROBIOMA

Combinazione di prebiotici (MOS) e di proteine altamente digeribili per favorire l’equilibrio del microbiota intestinale a supporto della salute digestiva.

CROCCHETTE DI DIMENSIONE ADATTATA

Crocchette di dimensione adattata alla mascella del cucciolo di taglia Giant

PACKAGING TEXT

Pack con tecnologia easyopen & zipsystem Confezionato in atmosfera protettiva per preservare più a lungo la freschezza e le qualità nutrizionali.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Quali sono le indicazioni di smaltimento dell’imballo del mio prodotto Royal Canin®?

Ci preoccupiamo della salute e del benessere del tuo animale ma anche dell’ambiente in cui vivono. Qui puoi trovare le informazioni necessarie per lo smaltimento dell’imballo dei tuoi prodotti Royal Canin®Scarica la guida
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