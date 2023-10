DETTAGLI PRODOTTO

Adatto per i cuccioli dalla nascita allo svezzamento, ROYAL CANIN® Babydog Milk è formulato per l'alimentazione dei cuccioli in caso di insufficienza o scarsa qualità del latte materno. La sua formula contiene nutrienti specifici presenti anche nel latte materno. Babydog Milk è facile da preparare, si dissolve istantaneamente, creando un sostituto del latte totalmente omogeneo. ROYAL CANIN® Babydog Milk è arricchito con DHA, un acido grasso essenziale Omega-3, che è naturalmente presente nel latte materno e aiuta a sostenere lo sviluppo cognitivo del tuo cucciolo. Si consiglia di fare riferimento alle linee guida per le quantità giornaliere raccomandate, presenti sulla confezione, per assicurarsi che il cucciolo riceva la razione appropriata per un supporto ottimale.

